香港新增21例確診 放寬部分防疫措施

香港今天新增21名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病患，累計至今已有4755例。此外，當局今天起放寬部分防疫措施，但衛生官員呼籲市民仍要注意防範。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增個案中，3例為境外移入，其餘為本土病例。

食物及衛生局副局長徐德義說，近期的確診個案處於下降水平，當局也自今天起放寬一些防疫措施，但仍希望市民注意防疫。

當局稍早前宣布，今天起放寬讓餐廳在晚間可提供消費者內食，以及允許電影院和美容院重開等。