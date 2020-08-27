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香港新增21例確診 放寬部分防疫措施
香港今天新增21名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病患，累計至今已有4755例。此外，當局今天起放寬部分防疫措施，但衛生官員呼籲市民仍要注意防範。
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增個案中，3例為境外移入，其餘為本土病例。
食物及衛生局副局長徐德義說，近期的確診個案處於下降水平，當局也自今天起放寬一些防疫措施，但仍希望市民注意防疫。
當局稍早前宣布，今天起放寬讓餐廳在晚間可提供消費者內食，以及允許電影院和美容院重開等。
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