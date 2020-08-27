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臨終不讓見面、被迫吃藥熄燈 新疆防疫被指違反人權

世界日報 / 中國新聞組／北京報導

新疆烏魯木齊7月15日報告確診一例新冠病毒感染者，兩天後烏市宣布封城，並擴大全疆，將160多萬平方公里的新疆一刀切全封閉管理，至今已40多天。封閉期間，新疆網友不斷到新浪微博#烏魯木齊超話發帖，抱怨受各種奇葩式管理，苦不堪言。新疆防疫到底發生了什麼？

美國之音報導，在新浪微博#烏魯木齊超話中，民眾發出各種求助信息：有孕婦難產得不到及時救助的；有小孩誤吞玻璃球無法送醫院的；有父親病危苦等20多天見不到最後一面的；有因外出而被在臉上貼封條、拷在路邊示眾的；有被迫每天吃藥每天準時熄燈的……，然而這些信息很快就都被刪除。

一篇名為《#烏魯木齊# 我們發出的聲音太微弱，可能什麼都不能影響也什麼都無法改變，但請大家活著，並且要記得》的微信公眾文章熱傳，但這篇文章很快在微信平台被刪除。

據報導，一位烏魯木齊的學生證實了微博上的部分消息。還有一些間接消息也證實，新疆防疫和早期中國防疫一樣，以犧牲人權為代價。

報導指出，這位學生的家直到現在都是被隔離的狀態，無法返校上課。在隔離期間一共她做了五次核酸檢測，一次雙抗，都是陰性，問社區人員什麼時候解除隔離，他們的回答永遠都是等上面通知。

這位學生表示，新疆很多高層領導為了保住他們的烏紗帽，實行信息化封閉管理，懶政、一刀切……「新疆存在瞞報漏報行為，到目前並沒有發布疫情傳播途徑」。

報導稱，最近被開除黨籍的中央黨校退休教授蔡霞認為，中國藉抗疫的名義實施了全面的加強對社會的監控，它是違反人權的。

蔡霞說：她有一位北大教授好友，抗疫期間得不到救治，本來是心肌梗塞，堅持兩天多，最後死了。蔡霞砲轟，當局把健康碼變成一個全民監控碼，這種侵犯人權，把整個國家變成大監獄的情況誰去追究過？

新冠肺炎 COVID-19

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