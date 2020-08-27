韓國有公寓「垂直感染」28名住戶 更把新冠病毒帶進工廠

韓國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）於27日新增441例，再創3月新天地教會集體感染後，5個月以來的單日最高確診數。其中位於首爾市九老區的一棟公寓大樓，便有高達28名住戶集體染疫，1名確診住戶更是將病毒傳播至工作的加工廠，造成廠內19名員工跟著感染。

據《中央日報》報導，該棟公寓興建於1988年，屬於走廊式公寓，而該棟已確認的病例發生在五層樓中的五個家庭中，每層各一戶染疫的居民，分別位處五個樓層中的同個位置上。舉例而言，門牌101號住戶若染疫，住在正上方的201、301、401號房住戶也於之後跟著感染，可見病毒感染型態呈現出「垂直感染」模式。

該棟公寓23日傳出首例確診者；24日，該患者的丈夫與子女也宣判確診；隨後同時新增5名確診者，累積至8名住戶染疫；同日下午5時，430名居民接受篩檢，其中2名住戶被篩出陽性；截至27日，有5戶家庭確診，共有28人染疫。而據韓媒《京鄉新聞》，該名首例確診女子的丈夫，所任職的肉類加工廠中，也有153名職員也跟著接受篩檢，共累計20人宣告確診。

針對本次的公寓集體染疫現象，九老區廳人員先假定是藉由「廁所的抽風機」傳播至樓上與樓下的住戶；然而首爾市府人員卻表示，不排除是公寓電梯、或是空調所惹的禍，不過染疫的5戶確診患者間沒有密切接觸的情況。

九老區廳長李星（이성）表示，「雖要等待調查結果出爐後才能得知確切的途徑與原因。不過該棟公寓大樓每一層樓有20戶，每一層樓的染疫住戶卻集中在同一個位置，由於樓上與樓下並沒有連接點，因此廁所的抽風機須列入調查重點。」

截自27日，韓國總確診人數高達18706人、死亡人數313人。據繼首爾市政廳後，位於首爾政府辦公大樓的金融委員會、外交部，各大公務機關也接連傳出確診案例，使南韓醫療體系與資源分配皆備受考驗。