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評／滲透遠超「千人計畫」？陸在全球廣設人才招募站

韓疫情復燃又遇醫師罷診 政府嚴令：馬上復工否則吊照

世界日報 / 編譯中心／綜合26日電
南韓數萬名醫師26日脫下醫生袍，參與罷工。 美聯社
南韓數萬名醫師26日脫下醫生袍，參與罷工。 美聯社

南韓疫情升溫，26日確診人數來到320例，危急時刻，南韓醫學界同日發起集體罷診，抗議政府增加大學醫科生名額，並要求改善醫護人員待遇。鑑於南韓新冠疫情嚴峻，總統文在寅26日下達指示，要求罷診醫師立即復工，否則有關部門將依法予以嚴厲處理。

約有13萬名會員的大韓醫師協會26日發起集體罷診3天，估計有數萬名醫師參與。南韓保健福祉部長官朴淩厚在記者會表示，政府已發布行政命令，要求首爾市、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫師和實習醫師，從26日上午8時起立即復診。

朴淩厚指出，政府鑑於新冠肺炎疫情以首都圈為中心迅速蔓延，決定向首都圈所在的95家醫院所屬實習醫師和正職醫師下達復工命令，無正當理由違令者將被處以3年以下有期徒刑或3000萬韓圜(約2.5萬美元)罰款，又或被暫時吊銷醫師執照。朴淩厚說，為保護國民的生命和安全，不得不採取行政命令，福祉部人員將前往醫院，檢查相應急症室、深切治療部的醫師等是否復工。

青瓦台發言人表示，文在寅要求有關部門啟動有效的醫急醫療計劃，避免罷診導致醫療服務受影響，同時繼續爭取與醫學界對話協商，解決問題。

疫情擴散 非首都圈傳群聚

南韓疫情復燃，21日至23日連續3天單日新增超過300例，24、25日雖略降至300例以下，26日又重回320例，除先前以首爾市城北區愛第一教會為中心傳染的首都圈疫情，非首都圈也接連出現群聚感染新案例，顯示疫情持續擴散。政府正檢討是否將社交距離規範提升到最高等級的第三階段，目前南韓全境皆為第二階段，禁止室內50人以上、室外100人以上集會。

參與罷工的南韓醫生手持寫有「公共醫生增援？重要的是工作條件」的標語。 美聯社
參與罷工的南韓醫生手持寫有「公共醫生增援？重要的是工作條件」的標語。 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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