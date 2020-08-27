澳洲58醫護爆「院內感染」 600多人隔離

澳洲維多利亞州弗蘭克斯頓醫院爆發新型冠狀病毒病院內群聚感染，58名醫護確診，超過600名工作人員必須隔離。有專家發現，可能是醫院設備老舊，空氣循環系統欠佳導致病毒傳播。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）報導，事情爆發後，當地醫療團體要求立即針對維多利亞州內各家醫院的空調系統和通風設備進行稽查。

報導表示，弗蘭克斯頓醫院（Frankston Hospital）超過600名工作人員接受隔離，成為澳洲最嚴重院內醫護人員感染之一。

弗蘭克斯頓醫院工作人員表示，他們25日被告知約700位同事接受預防性隔離。負責醫院營運的半島醫療集團（Peninsula Health）26日晚上發表聲明表示，僅約618名醫護人員還在隔離中。半島醫療集團執行長托普（Felicity Topp）表示：「我們目前有44位篩檢呈陽性工作人員。」

維州新增24人病歿 緊急狀態恐再延

此外，澳洲維多利亞州為防堵疫情而實施6周封鎖，新增感染人數在封鎖期間有減少趨勢，然而26日通報新增24人病歿，創下單日病故人數次高紀錄。維州政府希望將緊急狀態再延長一年以遏阻疫情擴散，此舉引發諸多批評，包括來自聯邦內閣成員的抨擊，聲稱延長緊急狀態並非民主行為。

巴西總統長子染疫 家族中第4人

巴西至今已有367萬多人確診、11.6萬多人病死，嚴重程度高居全球第二，僅次於美國。而新冠病毒在巴西快速散播，連第一家庭也難以倖免。66歲總統波索納洛輕忽疫情，不但自己跟太太、小兒子得病，現在更傳出他的長子、現任參議員弗拉維奧也確診，成為第一家庭第4個中招的病患。

菲國單日暴增5277確診

菲律賓26日新增5277起新冠肺炎確診病例，累計確診20萬2361例，為12天最大單日增幅紀錄，死亡案例也增加99起，累計3137例。菲國衛生部指出，該國確診人數比上月增加60%。