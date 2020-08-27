顧客「罩」不住！ 美疾病防治中心：店員勿爭辯 先顧好自身安全
美國疾病防治中心(CDC)更新指南呼籲，零售商或服務業店員不要與拒戴口罩、出現「暴力或具威脅性」的顧客爭執，以維護自身安全。
CDC建議企業推廣戴口罩、維持社交距離並限制來客數的防疫措施，但警告員工不要為了防疫而讓自身安全受到威脅。
CDC表示，職場暴力包含威脅、言語和肢體暴力，並呼籲業主訓練保全或給予員工緊急求救呼叫按鈕，保障員工的人身安全。
部分大型零售業者強制顧客戴口罩，但高調的暴力對峙事件層出不窮。
CDC說，「威脅和侮辱會發生在任何職場，但最可能發生在零售店或餐廳等服務業，以及其他以客為尊的產業。」
費城附近的一座芝麻街(Sesame Street)主題樂園，最近發生一名年輕員工因為勸導顧客戴口罩而挨揍的新聞，被害員工臉部重傷，需要進行面顎手術。
另一起事件發生在路易斯安納州的巴頓魯治市Chili`s餐廳，17歲的女服務生因為勸導顧客維持社交距離而遭羞辱。
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