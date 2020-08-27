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無症狀免檢 CDC悄修檢測指南 專家緊張 白宮否認施壓

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國疾病防治中心(CDC)本周悄悄修改新冠病毒檢測指南，將沒有出現染疫症狀的民眾排除在外，就算這些民眾最近曾有接觸史，同樣歸類於排除之列。 美聯社
美國疾病防治中心(CDC)本周悄悄修改新冠病毒檢測指南，將沒有出現染疫症狀的民眾排除在外，就算這些民眾最近曾有接觸史，同樣歸類於排除之列。 美聯社

美國疾病防治中心(CDC)本周悄悄修改新冠病毒檢測指南，將沒有出現染疫症狀的民眾排除在外，就算這些民眾最近曾有接觸史，同樣歸類於排除之列。

這項更動引發公共衛生專家質疑，因為症狀即將出現之前的空窗期，正是許多患者傳染力最高的時候，因此對於疫情追蹤而言，關係重大。

修改前的指南中，疾病防治中心明確寫道，曾經與染疫患者有過近距離接觸的所有民眾，都應接受病毒檢測。指南中也指出，無症狀(asymptomatic)與未發病潛伏期的感染，都是造成疫情擴散的重要因素。

新版新冠病毒檢測指南24日出現在疾病防治中心官網；根據新指南，如果民眾曾與染疫患者在不到六呎的距離內接觸長達15分鐘，在沒有出現發病症狀的情況下，不需要接受病毒檢測；唯一例外則是健康較差的民眾或者地方衛生官員建議必須接受檢測的人。

根據疫情推算公式，新冠病毒感染案例中，約有半數發生於未發病潛伏期(pre-symptomatic stage)，患者在這個階段並不會察覺健康有恙，甚至完全沒有任何異狀。

衛生專家警告，如果對於病毒檢測改採消極態度，可能導致重要的治療時機遭到耽誤，病毒在社區當中散布的真相，也會因此變得難以釐清。

加州帕拉阿圖(Palo Alto)傳染疾病醫師庫帕里(Krutika Kuppalli)指出，更改病毒檢測指南，只讓已經出現染疫症狀的民眾接受檢測，恐怕帶來潛藏風險，因為許多正在散布病毒的無症狀患者，都沒有受到調查追蹤。她說：「我覺得，這項改變可能讓疫情更為惡化。」

以全美疫情狀況來看，每日新增確診案例仍然偏高，所幸過去幾周以來呈現下降趨勢。大約一個月前，美國疫情最嚴重期間曾出現每天新增6萬6000個確診案例，現在則減少至大約4萬3000個。

包括亞利桑納州、佛羅里達州等今夏初期曾發生大規模病毒傳播的州，疫情目前已獲控制；然而在中西部某些地區，外加夏威夷州以及美國屬地，確診案例依然上升。

被指派為川普政府全國新冠病毒檢測總監的衛服部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)26日在記者會上指出，這項更動並非白宮授意，而是為了向社會大眾澄清病毒檢測有其限制性，絕非為了刻意降低檢測數量。

吉羅爾說，在疫情嚴重地區，許多民眾就算沒有症狀，還是會接受檢測，如果在確診率只有1%的地區，民眾則不能說「我今天要檢測，明天也要，後天還要。」

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮新冠疫情小組成員佛奇(Anthony Fauci)說，他8月20日正接受手術，全身麻醉，而沒有參加這項會議。

圖為本月中旬德州休士頓市的「得來速」檢測站。 美聯社
圖為本月中旬德州休士頓市的「得來速」檢測站。 美聯社

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