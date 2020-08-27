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美疫情趨緩 確診數雖連2日回升 仍低於高峰時水平

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合26日電
美國新冠肺炎疫情近期趨緩後，近兩日略微回升，但仍低於疫情高峰的水平。 美聯社
美國新冠肺炎疫情近期趨緩後，近兩日略微回升，但仍低於疫情高峰的水平。 美聯社

美國新冠肺炎疫情近期趨緩後，近兩日略微回升，但仍低於疫情高峰的水平；約翰霍普金斯大學(JHU)最新統計顯示，全美25日通報新增3萬8200例，較24日多出百餘例，但情況仍比前一周逼近5萬例時要好。

JHU統計，截至26日全球至少人2402萬8537人確診、已知82萬2403人死亡；美國至少581萬7538人確診、已知17萬9596人死亡。

華爾街日報(WSJ)分析JHU數據報導，美國確診人數占全球的四分之一，七天平均新增病例截至25日為4萬2185例，為6月30日以來最低，且低於兩周平均新增的4萬5464例；當七天平均低於兩周平均，即表示疫情趨緩，最近一次發生在7月26日。

路易斯安納州州長愛德華茲(John Bel Edwards)26日宣布，路州將新冠肺炎第二階段重啟計畫延後兩周，以評估颶風蘿拉(Hurricane Laura)造成的損害，相關措施包含全州口罩令、酒吧禁止內用，以及不得聚眾逾50人。

愛德華茲說，將酒店及汽車旅館的房間用作收容風災受災戶的避難所，以維持社交距離，降低州民接觸新冠病毒的風險。

愛德華茲呼籲州民將避難所當作最終選項，就算真的要用也要安全地利用；他並將協請國民兵重啟該州新冠肺炎檢測中心，路州目前累計14萬4116人確診、死亡已知4797人，七天確診平均較上周減少4.8%。

伊利諾斯州是美國22個七天平均新增確診高於14天平均的州之一，其中六州的七天平均與14天平均的差異為個位數，而伊利諾斯州的差異為92例。

在曾為重疫區的新澤西州，州長墨菲(Phil Murphy)宣布健身房可恢復25%的營運能量，9月1日起生效，但入場者必須配戴口罩，在各器材間則須維持至少六呎的社交距離。

新冠肺炎 COVID-19

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