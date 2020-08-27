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疫苗研速加快！莫德納公布小型實驗 長者能產生抗體

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合26日電
研發疫苗的生技公司莫德納的疫苗進度最快，7月底已進入第三期試驗，可望在明年1月有結果。該公司26日表示最新試驗結果顯示新的測試疫苗顯示對老年患者與年青患者，都產生相同的抗體，相當樂觀。美聯社
研發疫苗的生技公司莫德納的疫苗進度最快，7月底已進入第三期試驗，可望在明年1月有結果。該公司26日表示最新試驗結果顯示新的測試疫苗顯示對老年患者與年青患者，都產生相同的抗體，相當樂觀。美聯社

不少製藥公司競相研發新冠病毒疫苗，由於長者最容易受病毒感染及死亡，因此不少專家擔心這些疫苗能否為長者提供足夠保護，美國生物科技藥廠莫德納(Moderna)26日表示，它正在試驗的疫苗對56歲以上群體的免疫反應，與年輕人的免疫反應相若，對處於弱勢的長者來說，可以說是一個喜訊。

總部位於麻州劍橋的莫德納，7月公布疫苗第一期試驗結果，證實所有受試者均產生抗體，然而受試者均在18歲至56歲之間，沒有死亡率最高的56歲以上受試者，因此不少專家擔心疫苗是否對長者有效。

莫德納26日宣布長者受試者的的小型試驗結果，20名年齡在56歲及以上的受試者，注射疫苗後體內產生抗體，有關試驗結果已交給聯邦疾病防治中心(CDC)的外部專家委員會，這個委員會專責就新冠病毒提供政策建議。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，「基於抗體的結果，疫苗對在老年人的保護性，與年輕人一樣好。」

根據其說法，這種疫苗在不同年齡組別的人群中，都具有良好的耐受性。一些受試接受注射疫苗後，曾有疲勞、發燒、發冷以及注射部位疼痛的反應，但大多數是輕度或中度。

喬治亞州愛默蕾大學(Emory University)疫苗中心教授兼副主任奧倫斯坦(Walter Orenstein)表示，莫德納疫苗的長者試驗結果令人鼓舞，但能否轉化成真成的保護，現在仍言之尚早，仍須等到後期測試的功效結果。

目前莫德納已展開大型試驗，招募1萬5200名志願者接受測試，旨在評估疫苗的免疫反應，能否轉化成實際保護。估計10月初就獲得中期療效結果，若結果令人滿意，有助獲得美國緊急授權使用該疫苗。

莫德納本月初已同意以15億元的價格，向美國政府提供1億劑疫苗，根據交易條款，政府還可以選擇再購買4億劑。

圖為密西根州參加莫德納疫苗測試的志願者正接受疫苗注射。美聯社
圖為密西根州參加莫德納疫苗測試的志願者正接受疫苗注射。美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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