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陸媒：廣西核酸檢測隊將赴港 協助新冠病毒檢測

中央社 / 香港27日電
在北京中央的協助下，香港9月1日起為市民免費檢測新冠肺炎病毒，據報導，廣西一個7人核酸檢測隊今早啟程來港，將會參與並協助相關檢測工作。歐新社
在北京中央的協助下，香港9月1日起為市民免費檢測新冠肺炎病毒，據報導，廣西一個7人核酸檢測隊今早啟程來港，將會參與並協助相關檢測工作。歐新社

在北京中央的協助下，香港將自9月1日起為市民免費檢測新冠肺炎病毒，據報導，廣西一個7人核酸檢測隊今早啟程來港，將會參與並協助相關檢測工作。

根據廣東南方都市報網站的報導，廣西衛生健康委員會今早公布，先遣隊7名成員今早啟程前往深圳，將於28日早上抵港。

據報導，7名先遣隊成員分別來自廣西自治區人民醫院、廣西醫科大學第一附屬醫院等，他們都是主動報名並經過挑選的醫療衛生技術人員，將在港協助展開大規模核酸檢測篩查，同時幫助香港建設臨時隔離及治療中心。

港府早前公布，在北京中央的協助下，港府將免費為全港市民檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），但這是自願性質，港府希望藉此找到隱形患者。

對於這項檢測的效用，社會上有不同意見，有人認為無法阻止病毒傳播，有人則認為至少可以找到隱形患者，降低病毒傳播鏈。

除了檢測病毒，北京方面還會協助香港在機場附近設立俗稱「方艙醫院」的病患隔離治療中心，以及建設一家較具規模的醫院。

北京方面曾表示，他們將會派遣60名專家及技術人員來港協助進行相關工作。

新冠肺炎 COVID-19

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