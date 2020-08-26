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中國駐澳公使：澳洲在新冠病毒問題上背叛了中國

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）最近幾個月澳洲和中國關係日益緊張，特別是在澳洲發出對新冠病毒進行獨立調查的呼籲之後。中國駐澳洲大使館公使王晰寧駁斥中國試圖在澳洲政壇施加影響的說法，稱北京的觀點是坦率的，不影響民眾對政治制度的選擇。本周三，他在堪培拉的國家新聞俱樂部發表講話時說：「我看不出有什麼理由抱怨你們制度上和認知的脆弱性」。他還補充說，「我們不應該讓冷漠的心和黑暗的思想給我們的伙伴關係蒙上陰影。」

這個禮拜，中國蒙牛乳業撤回了對日本麒麟控股株式會社下屬的澳洲雄獅乳品飲料公司（Lion Dairy and Drinks）的收購計劃。在此之前有媒體報道，澳洲政府拒批該收購案。

這是該事件後中國官員首次發表評論。王晰寧表示，他希望澳洲能為中國人提供一個公平的環境。他補充說，保持與澳洲的良好合作關係並不容易：「每對已婚夫婦都知道……丈夫和妻子之間的不和將給家庭帶來傷害，而兩國不和將給數百萬人帶來影響。」

王晰寧否認了中國對澳洲上商品進行「經濟脅迫」的指控，他表示北京認為澳洲推動調查新冠病毒源頭是「單獨針對中國」。他補充說，「澳洲在這個問題上的態度幫助美國對中國施加了更大的壓力」。

王晰寧還引用莎士比亞名劇凱撒大帝打了一個比喻，認為澳洲此舉背叛了中國，相當於凱撒大帝（Julius Caesar）遭到背叛遇刺那樣，這出劇中有一幾句著名的台詞叫做「Et tu, Brute?」，凱撒發現養子布魯圖（Brute）背叛自己的時候說了這句「還有你嗎，布魯圖？」，王晰寧講話也引用了這一句，他說：「And you, Brutus?」

王晰寧指出，除了武漢之外，澳洲的部長們沒有考慮任何其他病毒來源。他補充說，雖然該病毒最初是在中國發現的，但沒有被證實是源頭地點，這一點要靠科學家來確定。

美國總統選舉後中澳關係是否會回暖的問題上他拒絕評論，表示對另一個國家的選舉發表評論就等於干涉該國內政。王晰寧說，中國尊重澳洲與美國的戰略聯盟：「結盟並不是問題所在，重點是，你是否利用緊密聯盟去針對第三方。」

他說，如果我們發現任何傾向於利用一個聯盟的力量來針對或給中國施加，這正是一些美國政治人物正在做的事情，我們就會清楚地表達我們的立場。

上個星期，北京宣布對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查，堪培拉認為這種說法沒有根據的。

此外，中國還對澳洲大麥征收關稅，暫停部分牛肉進口，並告學生和游客切勿前往澳洲，因為種族歧視言行「明顯增加」。

文木 / 洪沙 （路透社，美聯社）

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