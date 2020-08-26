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對抗疫情不出門 南韓名人自發性宅家

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
韓流明星、創作歌手IU自社交隔離措施實施以來，一直在YouTube上經營個人頻道「IU的宅家Signal」。(photo by YouTube影片截圖)
韓流明星、創作歌手IU自社交隔離措施實施以來，一直在YouTube上經營個人頻道「IU的宅家Signal」。(photo by YouTube影片截圖)

對抗疫情不出門，在家看劇、栽種花草，南韓民眾發起宅在家運動。南韓新冠疫情再度升溫，導致愈來愈多人選擇待在家裡打發時光，並在網路上發起鼓勵民眾待在室內的「居家挑戰」（stayhomechallenge），韓流明星IU也響應了這項活動。

根據《韓聯社》報導，韓國自23日起，全國進入社交距離限制措施第二階段。面對新冠疫情造成的大規模恐慌，愈來愈多人選擇待在家中，及尋找屬於自己在室內打發時間的方式，並在網路上發起居家挑戰，鼓勵民眾儘可能待在室內。

部分民眾及名人們透過社群媒體上傳他們室內活動的照片，來宣傳居家挑戰的理念，也透過貼文來鼓勵其他人待在家中，並分享有創意、聰明的方式打發時間，其中包含在影視串流上看他們喜愛的戲劇和在家種植花花草草，甚至還有人上傳取消出遊的貼文。

根據《allkpop》報導，韓流明星、創作歌手IU也在8月22日於個人Instagram限時動態上詢問粉絲：「誰想要在今天、明天、週末進行居家挑戰？」IU自社交隔離措施實施以來，一直在YouTube上經營個人頻道「IU的宅家Signal」，提供粉絲在線觀看內容。網友們猜測，她是想鼓勵粉絲保持社交距離。

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