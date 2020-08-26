5000醫護報名全民檢測工作 港府籲市民參與

港府將於9月1日推行普及社區檢測計畫，由有醫療或護理訓練的人員為市民進行樣本採集。港府發言人25日表示，現時已有超過5000位醫療人員報名參與普及計畫，發言人又感謝醫護界對普及計畫的支持。

香港01報導，當局又指，全民檢測為期七天，視乎進度再延長不超過七天，港府會在全港各區設立社區檢測中心。社區檢測中心的開放時間由早上8時至晚上8時，當中會預留時間進行清潔和消毒。市民須先行在網上預約，填寫個人資料，揀選檢測地點和時段。發言人又呼籲市民為了自己和家人健康，踴躍參加全民檢測。

全民檢測「普及社區檢測計畫」將於9月1日（下周二）展開，特設網頁率先在周二（25日）晚上出爐，預告本周六（29日）起接受市民預約登記。

只是年滿6歲、沒病徵的市民可以姓名、身分證號碼及手機號碼預約，再在時段內到指定社區檢測中心採集樣本，陰性檢測者大約3天會接到短訊通知，陽性者將收到衛生署電話通知。不少市民都關注所住地區有否18區檢測中心，網頁中只表示稍後公布。

至於私隱方面，港府在網頁中表明，整個檢測程序在香港進行，不論是檢測樣本或結果等所有個人資料不會傳至境外，除了陽性者資料會轉交衛生署及醫管局跟進，以安排送院接受治療；其餘陰性檢測者大約三天會接到短訊通知後，其個人資料會在計畫完成後一個月內刪除。