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新冠肺炎估9月底確診達3千萬 美疫苗明年1月有望

中央社 / 台北26日電
台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授。 聯合報記者黃義書／攝影
台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授。 聯合報記者黃義書／攝影

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天表示，新冠肺炎全球確診人數，9月底恐突破3000萬。美國疫苗目前進度最快，最快明年1月會有結果。

陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學說明會」上指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎）至本月24日，全球確診人數已達2345萬人，死亡人數81.5萬人，預計9月底確診人數會突破3000萬人。

陳秀熙表示，印度、巴西、美國3國在新增個案及死亡數的「貢獻度」最高，但美國疫情已經趨緩；南美洲亞馬遜河流域周遭的8個國家，疫情相當慘重，死亡率高居不下。

歐洲部分，隨著暑假度假潮，多國疫情有上升趨勢，義大利、希臘等旅遊勝地，爆發多起群聚感染，值得台灣留意。

亞洲部分，陳秀熙提及韓國、日本的疫情封鎖制度再起；印度放寬防疫措施後，疫情擴散到農村地區；越南透過地區封鎖，收到一定效果。

各界引頸翹望的疫苗，全球目前有8株進入臨床試驗。陳秀熙表示，其中以美國國家過敏和傳染病研究所、莫德納（Moderna）公司合作的疫苗進度最快，已於7月底進入第三期試驗，可望在明年1月有結果。

陳秀熙也提到，香港一名男子二度感染病毒，近期在國際重要期刊發表的研究，透過基因定序確認兩波感染為不同的進化株，有23處基因位點不同，且變異造成的2株病毒棘狀蛋白也不同。

陳秀熙表示，香港男子的例子，證實新冠肺炎可能「再度感染」，第一次感染接近3、4月在美國、英國流行的病毒株，第二次則是接近7、8月瑞士或英國的病毒株。

陳秀熙說，荷蘭、比利時也傳出有「再度感染」的案例，雖還有待進一步學術研究確認，但對全球疫情來說「不是一個好的訊息」，尤其對後續的疫苗發展，具有很重要的啟示。

新冠肺炎 COVID-19

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