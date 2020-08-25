港再增19例新冠肺炎 28日起放寬部分防疫
香港今天新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，累計達4710例。儘管疫情未散，港府將自28日起開放一些防疫措施，以便在防疫和經濟之間取得平衡。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，新增確診中，包括16例本土病例及3例境外移入個案。
港府今天稍早時宣布，將自8月28日起放寬一些防疫措施，包括允許餐館在晚間提供內用，以及批准電影院和美容院營運等。
香港7月初爆發新一波疫情後，港府禁止餐館晚間提供內用，也禁止電影院和美容院等營運。
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