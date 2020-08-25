港再增19例新冠肺炎 28日起放寬部分防疫

最早經歷新冠肺炎疫情的中國，如今生活看起來逐步恢復正常。上海許多社區的餐廳和酒吧擠滿人群；而在8個月前疫情大爆發的武漢，如今水上公園和夜市人們摩肩接踵，與過去並無兩樣；北京學生也返回校園準備秋季開學。此外，年初一度受困武漢的英籍老師日前返中，他認為待在中國比在英國更安全。

2020-08-25 14:30