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WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

港再增19例新冠肺炎 28日起放寬部分防疫

中央社 / 香港25日電

香港今天新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，累計達4710例。儘管疫情未散，港府將自28日起開放一些防疫措施，以便在防疫和經濟之間取得平衡。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，新增確診中，包括16例本土病例及3例境外移入個案。

港府今天稍早時宣布，將自8月28日起放寬一些防疫措施，包括允許餐館在晚間提供內用，以及批准電影院和美容院營運等。

香港7月初爆發新一波疫情後，港府禁止餐館晚間提供內用，也禁止電影院和美容院等營運。

新冠肺炎 COVID-19

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