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平衡疫情和經濟 港府28日起放寬部分防疫措施

中央社 / 香港25日電

為了在疫情和經濟之間取得平衡，港府今天宣布28日起放寬部分防疫措施，包括允許餐廳晚上提供堂食。

食物及衛生局局長陳肇始今天宣布，自本週五起，如果疫情沒有出現突發性逆轉，政府將會有限度放寬部分防疫措施，包括：

一、 延長餐廳的堂食（只在店內消費的飲食）時間至晚上9時；

二、 重開戲院、美容院及較少有身體接觸的運動場所；

三、 容許市民在郊野公園不用配戴口罩；

四、將修例容許戶外做運動可以豁免戴口罩。

香港上月初爆發第三波2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫情，且情況嚴峻，港府為此實施疫情發生以來最嚴格的防疫措施，包括完全禁止餐廳晚上提供堂食，以及暫禁戲院和美容院等經營。

自從港府實施如此嚴格的防疫措施後，不少餐廳和美容院等業者叫苦連天，表示如果政府再不放寬限制，將會面臨倒閉。

新冠肺炎 COVID-19

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