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抗疫過頭？新疆居民傳未染病被強制服藥

世界日報 / 中國新聞組╱北京25日電

BBC報導，新疆因面臨新一波新冠肺炎疫情，已被封鎖超過一個月。多名當地居民透露，當局強制給未染病的居民服藥、禁止居民下樓等嚴厲檢疫措施引爆不滿。對此，烏魯木齊市疫情防控指揮部24日稱，將逐步放寬部分地區的防控政策，但未對「強制服藥」等質疑作出回應。

新疆自7月15日爆發新一輪疫情以來，累計超過800名確診病例，其中大多數位於首府烏魯木齊。烏魯木齊在兩天後宣布封城，封鎖隨後擴展到新疆其他城市。儘管目前已連續超過一周沒有新增病例，當地政府並未放鬆管控。

據報導，「瑞盛社區15個人，早上集中喝藥……快喝！」在一間空曠的辦公室內，十多名男女分散站開。伴隨著工作人員嚴厲的催促，這些人舉起紙杯，將杯中液體一飲而盡。這段16秒的視頻22日在中國社交媒體上被廣泛傳播。它據稱展現了烏魯木齊城北的一處小區內，官員要求當地居民喝藥「防疫」的場景。

該視頻真實性尚無法得到確認，目前在社交網站也已被刪除。

報導指出，在過去的一周，有大量新疆網友發帖稱，當地社區向他們發放了藥物，並以拍照上傳確認、社區人員上門監督等方式要求其每天服用三次，以「預防病毒」。

有新疆市民透露，這些藥物主要為連花清瘟膠囊、阿比多爾（Arbidol）以及中草藥。

一名烏魯木齊市民說：「我是接到社區電話，說我是經過大數據篩查判定的密切接觸人員，但他們也沒說原因，」「所以從封城第四天家裡就開始被貼上封條，第七天開始要求我們喝藥……但最近這幾天開始要求喝藥時一定要拍照上傳到群裡。」

然而，另一名烏魯木齊新市區居民表示，他的小區並沒有確診病例，也沒有密切接觸者，但不久前社區也開始要求他們強制喝藥，並表示這是烏魯木齊市的統一要求。「每天早上都有人來測體溫，然後看著我把連花清瘟吃下去。」

強制服抗疫藥的政策不只局限於烏魯木齊。報導稱，在新疆西南部的和田地區，一名市民表示，她並非密切接觸者，但「也被強制喝20多天的藥」。

對此，有網友認為新疆此次疫情感染源至今未明，當局的嚴厲措施「可以理解」，但更多網友指責當局侵犯人權，並質疑該政策的科學性。「打著為你好的名義就可以為所欲為？」

香港大學醫學院教授金冬雁表示，目前國際上普遍認可的對新冠肺炎有治療效果的抗病毒藥物是瑞德西韋（Remdesivir）。他表示，像連花清瘟及阿比多爾對於輕症患者的治療作用「仍沒有非常確鑿的證據」。

新冠肺炎 COVID-19

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