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紐時：中國甩疫情 恢復正常生活 上海餐館酒吧擠滿人群

世界日報 / 中國新聞組／北京25日電
中國近來疫情趨緩，生活逐漸恢復正常，圖為上周在河北崇禮一場音樂會上群眾狂歡。 取材自河北城市網
中國近來疫情趨緩，生活逐漸恢復正常，圖為上周在河北崇禮一場音樂會上群眾狂歡。 取材自河北城市網

最早經歷新冠肺炎疫情的中國，如今生活看起來逐步恢復正常。上海許多社區的餐廳和酒吧擠滿人群；而在8個月前疫情大爆發的武漢，如今水上公園和夜市人們摩肩接踵，與過去並無兩樣；北京學生也返回校園準備秋季開學。此外，年初一度受困武漢的英籍老師日前返中，他認為待在中國比在英國更安全。

來源：YouTube

環球網引述美國紐約時報23日文章指出，當美國和全球大部分地區仍在竭力控制新冠病毒大流行時，中國很多地區的生活近幾周以來已經明顯變得正常，城市已經放鬆了社交距離規定，不再強制戴口罩，人群再一次擠滿了景點、電影院和健身房。

這種狂歡場景與疫情爆發初期形成了鮮明對比，當時中國政府實施了全面封鎖，現在，在數月的旅行限制措施和（一些城市）進行全市範圍的核酸檢測之後，中國本土案例接近零。23日，中國連續第7天沒有新增本土確診案例，12例新增病例全數為境外移入案例。

中國很多城市再次開始舉辦大型活動，不過對人群規模有一定限制，而幾個月前這類聚會被全部禁止，比如青島本月舉辦了廣受歡迎的啤酒節，戴口罩已經不是強制；上海最近舉辦了一場電競大會，吸引了數以千計的愛好者參加。

在西安從事餐飲服務業工作的景明珠女士表示，她最近恢復了旅遊和去健身房鍛鍊，她說，她過去認為旅遊是理所當然的，但在它（在疫情高發期）被禁止之後，才知道要珍惜這些機會。

在廣東一家油漆工廠工作的熊曉豔女士則表示，不再認為有什麼可怕或危及生命的事情會發生，她最近去電影院看了電影，這是疫情爆發以來的第一次。

「中國更安全」武漢英籍老師返中

另據英國太陽報報導，年初一度受困中國新冠肺炎爆發地武漢的英國公民蘭伯特（Kharn Lambert）已回到中國，目前人在廣州被隔離檢疫的他甚至覺得，待在中國比在英國更安全。

半年來兩次接受隔離檢疫的蘭伯特還表示，中國的隔離檢疫比英國還嚴格。「在中國要嚴格得多，除非房子失火，否則我們在任何情況下都不能離開自己的房間。若是出去散步，可能會面臨一大筆罰款，並必須從頭開始隔離，因此我的計畫就是咬緊牙關挺過去。」

蘭伯特是今年1月從中國撤離的83名英國人之一，原先住在武漢擔任體育老師。

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