美疫情降溫 每日確診不到5萬 佛奇：2萬以下才算穩

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美新冠病毒七日平均死亡個案數量，於周末減少至每日1000例以下，為7月底以來首見；截至23日，平均新增個案數量也降至約4萬2600例，遠低於7月中旬達到約6萬7000例的高峰。

但美國確診與死亡個案總數，仍高居全球首位。

而歐盟卻出現令人憂心的疫情增幅；歐盟27國23日通報七日平均新增個案數量，總數達每日1萬7000例。

全美疫情能否繼續趨緩，而確診個案數量最低又能控制在多少，都因為各級學校準備重新開放而變得更加複雜；目前至少有19州的大學在校園重新開放後爆發疫情。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)本月稍早曾說，他希望個案數量能回落至低於今年春天的數字。

佛奇5日曾說：「我們的疫情曲線就能說明問題；這就是讓我相當困擾的事；我們的確診個案數量飆升至很高然後回落至每日2萬例的穩定水準；那不是良好的基線；我們需要讓它進一步減少。」

有線電視新聞網(CNN)報導，多地爆發的疫情，都與派對等大型團體聚會有關，讓許多學校暫令部分學生停學以及部分團體停止活動，因為他們在校園內外違反社交距離規定。

JHU資料顯示，截至24日，全美新冠病毒確診感染個案總共超過573萬例，死亡個案也超過17萬7000例。

全美幼兒園至高中的多所學校都加強實施措施，以保護學生與教職員工避免染疫，而研究人員仍在了解新冠病毒在幼童之間的傳播方式。

聯邦疾病防治中心(CDC)21日更新針對學校的指南，強調盡可能讓學校保持開放的重要性，其中一大改變是關於學校處理確診個案的方式。

根據指南，若在校園發現有人感染，CDC鼓勵學校與當地公衛領袖密切合作，但可以不要立即進行長期的全面封鎖，而是可以選擇一開始短期暫停課堂並取消舉辦活動與學生課後活動，好讓公衛領袖取得所需時間，判定感染擴散程度。