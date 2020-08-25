南韓疫情再起 醫生大罷工恐引爆防疫破口！

防疫形同作戰，但第一線的南韓醫院實習生卻驚傳大罷工，恐讓近來爆發教會群聚感染、確診人數再度攀升的南韓，面臨更大的防疫挑戰。

儘管台灣目前為世界防疫優等生，但最近的彰化居家檢疫事故，導致中央防疫指揮中心動用政風處調查地方衛生局，造成不少政治口水戰。其實，值得慶幸的是，當全世界每天仍傳出數萬件確診個案的情況下，台灣防疫有成，希望政府國民都能夠一心，繼續防堵疫情破口，以及準備面對接下來的挑戰。

相較之下，南韓當地吵得不可開交的重大防疫新聞，就是確診人數又再度「突然暴增」。

綜觀其資料 ，南韓當地從8月17日確診數為197人、8月18日確診數246人、8月19日確診數297人、8月20日確診數288人、8月21日確診數竟然突破300大關，來到324人，上週每日都呈現確診數將近200人增長趨勢，特別是在首善之都首爾，確診人數增加最多（8月21日增加126人）。

截稿為止，南韓當地時間從14日起，已經連續七天皆以三位數增加，一週累計確診數也突破1570多例。南韓政府也意識到，若不再採取霹靂手段，恐怕此次疫情破口會迅速蔓延到全國，形成大流行；另一方面，在此不確定疫情時代，也讓人擔心，原本台韓6月底7月初台韓所洽談的「旅遊泡泡圈」，恐怕將成泡沫化，化為烏有。

「中鏢」教會照常舉行大型禮拜，引發群情激憤

話說回來，上週南韓社會突增確診案例人數，主因在於上週「愛為先教會」（사랑제일교회；另譯為「愛第一教會」）的宗教活動，顯然已經超越全體南韓國民所關心的「防疫為先」大原則，造成當地社會恐慌。想必任誰都歷歷在目，幾個月前南韓大邱新天地教會造成5200多人確診，好不容易才被控制下來，但此次又因教會活動而引發防疫破口，甚至因參加教會活動而確診人數增加，連同自己都已經確診中標的「愛為先教會」牧師全光焄（전광훈,1956-），也無視政府防疫禁令，於前幾日仍然以「愛為先」，照常舉行大型聚會禮拜，想當然爾地，這樣的集會又平白無故讓許多信徒得到無妄之災，而不論是全光焄的發言，抑或他確診後輕鬆戴上口罩那一抹微笑，也引起許多南韓人的氣憤，怒斥怎麼有人在此人命關天、防疫之際，仍執意召開集會，當然，「愛為先」教會的發展，仍是值得我們後續觀察。

在後疫情時代，許多隱藏在社會背後的現況，甚至累積已久的弊病，都隨著此次疫情慢慢浮上檯面，南韓也是如此。

就在大家都關注教會疫情蔓延，以及政府此次又會拿出何種「亡羊補牢」的防疫政策之際，讓此次疫情破口「雪上加霜」的是，南韓當地許多大醫院竟然傳出醫療人員「罷工」事件。

根據當地媒體朝鮮商業（ChosunBiz）8月21日報導，首都圈首爾一些大型醫院，其中不乏知名醫院，如首爾鞍山醫院、延世大學衛生系統下的新村塞布蘭斯醫院，與三星等眾多醫院，皆參與此次罷工事件，且醫院體系內的實習生宣布無限期「罷工」，造成許多病患手術台開刀須延遲，掛號人數縮減等。

這場罷工事件，無疑在南韓政府傷透腦筋，試圖防堵教會疫情擴散之際，投下了震撼彈。

政府未提供足夠的防護裝備，引爆醫院大罷工

為何會發生此次罷工事件？其實相關單位大韓（醫學）實習生協會（Korean intern resident association,대한전공의협의회），早在8月7日與14日，曾舉辦過遊行活動，要求政府改善工作環境，讓他們能處於一個安全環境治療患者，試圖與政府對話，但未受到政府妥善回應。

根據大韓（醫學）實習生協會的新聞稿，他們主要訴求是要求政府在現今防疫階段，能大力支持在第一線的醫療人員，提供充足的防護衣、口罩等，同時援助資金也應一次到位，否則，在裝備不齊全、醫療環境堪憂的情況下，醫生貿然動刀或加入防疫陣線，恐怕會在院內造成另一道防疫破口。

而「正規醫生」受到的待遇已是如此，那麼位處醫院最底層的實習醫生，他們所能得到的「保護措施」就更不用說了。換言之，大韓（醫學）實習生協會生氣的是，政府要求第一線人員好好治療患者，然而，要醫生上場「抗疫」卻不給子彈，造成不滿與憤怒，引爆這次罷工事件。

大韓（醫學）實習生協會在防疫危機之下，決定從21日起，約有1萬6000名醫護人員將採取輪休罷工的方式，來表達他們的不滿，而此舉已造成許多病患手術延後，後續罷工甚至可能會加大力度。

防疫形同作戰，第一線醫療人員的確很辛苦，從南韓確診案例突增，以及突發的罷工事件，台灣也應重新檢視對醫療人員的防護是否「到位」，以免落得同樣的防疫窘境。

（作者／陳慶德 本文出自2020.8.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）