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港患者二度染新冠肺炎 專家：若屬實將成常態

中央社 / 台北25日電
針對香港出現全球首例二度感染新冠肺炎病例，中國大陸防疫專家張文宏今天早上指出，如果消息屬實，在疫情高發及流行地區，「再感染」會成為常態。 中通社
針對香港出現全球首例二度感染新冠肺炎病例，中國大陸防疫專家張文宏今天早上指出，如果消息屬實，在疫情高發及流行地區，「再感染」會成為常態。 中通社

針對香港出現全球首例二度感染新冠肺炎病例，中國大陸防疫專家張文宏今天早上指出，如果消息屬實，在疫情高發及流行地區，「再感染」會成為常態。

香港大學團隊24日指出，一名曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）並康復的患者，4個半月後赴歐洲旅遊完再度確診，是全球首例見諸論文被證實再感染的病例。港大團隊指出，康復的患者僅短時間具免疫力，證明「群體免疫」並不可行。

對此，張文宏早上在微博發文指出，香港報導一名康復者歐洲旅遊返回後，再次檢測核酸呈陽性，經港大微生物系測序證實，與此前感染病毒株存在差異，因此證明是「再感染」，而非一般意義上的「復陽」。

他指出，此前大陸、香港以及國外也多有「復陽」報告，但多數認為屬於無傳染性的核酸殘留，未發現有明顯的傳播證據，因此被認為臨床意義不大。

張文宏說，這次港大證實的「再感染」還需要進一步的研究證據，包括病毒培養，需要證實是屬於核酸陽性，還是活病毒。同時徹底比較兩次感染病毒的核酸全序列。這還需要看港大進一步發表的學術論文。

他指出，美國此前也有「再感染」報告，最終沒有全面的學術報告發表，也就不了了之。

張文宏說，此前全世界關注「復陽」，就是怕「再感染」。「再感染」關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗保護的時間和重複接種疫苗的間歇時間。這次4個月後就發生再感染，還是屬於個案，這個問題應該在更大的感染後人群中觀察。

他說，全球目前已有2200多萬人感染過，如果「再感染」成立，那麼在高發和流行地區，「再感染」會成為常態。現在要等待港大進一步的科學報告。

張文宏說，目前還不需要過於緊張，畢竟歷史上常見的其他冠狀病毒（如我們常常感染的感冒，就由普通的冠狀病毒引起，目前有4種，還有3種比較厲害的是SARS、MERS和COVID-19）的感染後免疫時間都遠遠超過4個月。

他說，香港「再感染」消息若屬實，此後全球會陸續報導，畢竟這是一個群體免疫力持久性的問題，具有普遍性；若是此後全球還是沒有陸續的個案報導，這例患者的報導也就會停留在新聞級別，而不是學術級別。

新冠肺炎 COVID-19

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