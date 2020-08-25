中國新增14例新冠肺炎 均為境外移入
據官方通報，中國24日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例14例，均為境外移入，分別來自四川、廣東、上海、陝西、天津、河北與遼寧；本土新增病例已連續9日掛零。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，8月24日0時至午夜12時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例14例，均為境外移入病例，包括四川4例，廣東3例，上海2例，陝西2例，天津1例，河北1例，遼寧1例，沒有新增本土確診病例。
境外移入現有確診病例219例，現有疑似病例2例。累計確診病例2432例，累計治癒出院病例2213例，無死亡病例。
截至8月24日午夜12時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告現有確診病例386例，累計治癒出院病例7萬9961例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4981例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者81萬2268人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2370人。
據通報，大陸24日新增無症狀感染者16例，均為境外移入。當日解除醫學觀察16例，尚在醫學觀察者374例。
此外，香港特別行政區累計確診4691例（出院4052例，死亡77例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。
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