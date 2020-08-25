中國新增14例新冠肺炎 均為境外移入

防疫形同作戰，但第一線的南韓醫院實習生卻驚傳大罷工，恐讓近來爆發教會群聚感染、確診人數再度攀升的南韓，面臨更大的防疫挑戰。 儘管台灣目前為世界防疫優等生，但最近的彰化居家檢疫事故，導致中央防疫指揮中心動用政風處調查地方衛生局，造成不少政治口水戰。其實，值得慶幸的是，當全世界每天仍傳出數萬件確診個案的情況下，台灣防疫有成，希望政府國民都能夠一心，繼續防堵疫情破口，以及準備面對接下來的挑戰。

2020-08-25 11:36