新冠肺炎康復竟面臨數百萬醫藥費 她看帳單崩潰：該如何付清

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球確診人數已破2300萬，死亡案例累計更超過80.4萬，其中疫情最嚴重的美國不像台灣享有健保福利，因此若是確診恐得面臨龐大醫藥費的負擔，甚至還可能傾家蕩產才「看得起病」。日前就有一名美國女子幸運的從新冠肺炎中康復，但回家後不久便收到高達40萬美金（約新台幣1175萬）的天價醫藥費，即使扣除醫療保險和政府補助後減免了32萬美元（約新台幣940萬），但仍須自行負擔7.5萬美元（約新台幣220萬）。

根據《 紐約時報 》報導，美國紐約一名確診新冠肺炎的33歲女子珍妮特（Janet Mendez）日前不幸被確診新冠肺炎，因此長時間在醫院接受治療，康復之後她回家不久就收到驚人的醫藥費帳單，必須自行負擔7.5萬美元（約新台幣220萬），當下她嚇傻直呼「我該如何付清所有的錢？我無法支付這筆醫藥費」，並透露自己收到帳單後，一直接到有關付款的騷擾電話。

在這筆鉅額醫藥費中，包含珍妮特的治療費、藥物費、住院費，光是住院費就要3550美元（約新台幣10萬），就連藥物費也要超過4萬美元（約新台幣117萬），但收據上卻沒有詳細列出每一種藥物的價錢，由於珍妮特認為自己在住院期間大部分都處在昏迷狀態，因此醫院應該要將每種藥物的價格都列出。

不過醫院發言人卻說明，珍妮特不應該收到這樣的帳單，透過政府援助和保險公司，可以減免大部分的護理費用，因此他認為這應該是程序上的錯誤，才會讓珍妮特收到這筆天價醫藥費帳單。

報導中也提到，儘管在美國令人跌破眼鏡的醫藥費已經不是什麼新鮮事，但被確診新冠肺炎的患者可以免稅，政府也有提供醫院救助資金，來幫助患者償還醫藥費。事發後珍妮特已將帳單提交給了她的新保險公司信諾（Cigna），她也堅信自己所承擔的醫藥費將會低於10000美元（約新台幣29萬）。