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不戴口罩照常群聚 美國疫情冬季恐爆增

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
圖為加州洛杉磯林肯公園醫護人員穿上防護裝備，協助居民接受新冠肺炎檢測。 法新社
圖為加州洛杉磯林肯公園醫護人員穿上防護裝備，協助居民接受新冠肺炎檢測。 法新社

美國人若持續不戴口罩、照舊聚會活動，疫情恐於冬季造成31萬人死亡！據美國華盛頓大學研究員穆雷表示，美國公衛官員雖然持續宣導，但社區、校園聚會而爆發感染仍時有所聞，數據模型預測，若美國民眾不改善防疫措施的話，美國因疫死亡總數將在冬季達31萬人，但要是95%的人遵守規定戴口罩，約能挽救7萬多條人命，前提是當局防疫禁令不能鬆綁。

秋、冬進入危險期

據約翰霍普金斯大學的權威統計數據，美國至今染疫人數超過560萬、死亡數約17.7萬，雖然公衛部門積極呼籲防疫要點：包含禁止多人集會、外出戴口罩等，但在多數地區都被當成「耳邊風」。《CTV新聞網》就報導，西雅圖和華盛頓日前都表示，因社交聚會而染疫的新病例激增。

防疫主任雷德菲爾德也補充，中部地區的內布拉斯州和奧克拉荷馬州的防疫工作都受阻，可能出自於不愛戴口罩的習慣、或未能真切感受疫情的恐懼就忽略其嚴重性等原因，人民並未積極配合，導致新確診數居高不下。

戴口罩挽救性命

按照華盛頓大學研究模型預測，美國疫情很可能在後續秋冬季達到高峰，《CNN》24日報導，該模型認為，到冬季之前，美國因疫死亡數可能飆到31萬人，但若能全面落實防疫要點（數據是以95%人都乖乖戴口罩、遵守防疫集會規範），可以挽救7萬多條性命。不過，這個前提是當局並未放鬆社交禁令，研究員穆雷警告，若暫時因防疫成果見效而鬆綁，疫情惡化程度會超出模型預測。

此外，該篇報導也提到美國食藥管理署的進展，該局24日發佈緊急使用許可，他們是從已康復患者的血液中取出恢復血漿，經過評估後，可能的效益大於潛在風險，雖然仍在隨機臨床測試階段，但為了挽救緊急患者，讓這項許可直接被開綠燈。總統川普在24日的簡報會上表示讚美，這能盡快讓人民放心，當局積極尋找應對方法。

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