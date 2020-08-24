以防疫之名 廣東陸豐暫停中元節民俗活動

中國多地目前對新冠肺炎疫情仍不敢鬆懈，廣東陸豐市宣布餐廳禁辦紅白酒席，暫停中元節相關民俗活動。各地中小學也要求師生開學前14天開始測量體溫。

廣東汕尾陸豐市近日公布1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例及5例相關的無症狀感染者。陸豐市政府新聞辦公室官方微信「今日陸豐」昨天到今天已發出4份通知，加強疫情防控。

這些通知要求：全市餐飲服務單位禁止辦理紅白喜事酒席服務；餐飲單位經營每桌不得超過8人，並減少桌椅擺放；村衛生站和私人診所不得拒收發燒病人。

通知還嚴禁中元節期間在祠堂、寺廟等公共場所開展祭掃相關民俗活動，嚴禁在路口焚燒香蠟紙等祭祀品，嚴禁燃放孔明燈和煙火爆竹，要求市民不外出聚集，不燒祭祀品，「告別祭祀陋習」。

另外，中小學開學在即，多地都根據中國教育部要求，在開學14天前開始每日測量體溫並上報學校。

綜合陸媒報導，北京市教委14日發布中小學校開學安排，要求疫情低風險地區學生可持健康綠碼返校，中風險地區學生可持7日內核酸檢測報告返校，高風險地區學生暫不返校。

南京部分區域、四川綿陽、福建廈門、安徽蕪湖等地都要求開學前14天，師生員工要返回學校所在城市開始健康登記，不得再擅自離城。

江西省教育廳聯合解放軍江西省軍區戰備建設局日前則是下發緊急通知，要求高中新生到校14天後，學校才可組織學生軍事訓練。