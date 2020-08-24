快訊

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

以防疫之名 廣東陸豐暫停中元節民俗活動

中央社 / 上海24日電

中國多地目前對新冠肺炎疫情仍不敢鬆懈，廣東陸豐市宣布餐廳禁辦紅白酒席，暫停中元節相關民俗活動。各地中小學也要求師生開學前14天開始測量體溫。

廣東汕尾陸豐市近日公布1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例及5例相關的無症狀感染者。陸豐市政府新聞辦公室官方微信「今日陸豐」昨天到今天已發出4份通知，加強疫情防控。

這些通知要求：全市餐飲服務單位禁止辦理紅白喜事酒席服務；餐飲單位經營每桌不得超過8人，並減少桌椅擺放；村衛生站和私人診所不得拒收發燒病人。

通知還嚴禁中元節期間在祠堂、寺廟等公共場所開展祭掃相關民俗活動，嚴禁在路口焚燒香蠟紙等祭祀品，嚴禁燃放孔明燈和煙火爆竹，要求市民不外出聚集，不燒祭祀品，「告別祭祀陋習」。

另外，中小學開學在即，多地都根據中國教育部要求，在開學14天前開始每日測量體溫並上報學校。

綜合陸媒報導，北京市教委14日發布中小學校開學安排，要求疫情低風險地區學生可持健康綠碼返校，中風險地區學生可持7日內核酸檢測報告返校，高風險地區學生暫不返校。

南京部分區域、四川綿陽、福建廈門、安徽蕪湖等地都要求開學前14天，師生員工要返回學校所在城市開始健康登記，不得再擅自離城。

江西省教育廳聯合解放軍江西省軍區戰備建設局日前則是下發緊急通知，要求高中新生到校14天後，學校才可組織學生軍事訓練。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

紐新大橋攔檢 外州返回未隔離 紐約市首開罰單 2人共罰4000元

開學收心操／解決「開學症候群」引導孩子回到生活正軌

甫讚台灣防疫好 「全面啟動」男星徵求台灣美照

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

相關新聞

美媒：大陸開始恢復正常生活 上海餐廳酒吧擠滿人潮

最早經歷新冠肺炎疫情的大陸，如今生活看起來開始恢復正常，在上海，許多社區的餐廳和酒吧擠滿了人群；在北京，成千上萬的學生返...

美CDC不再建議返國隔離14天 籲旅客遵照各州規定

美國新冠肺炎確診和死亡人數不斷攀升，疾病管制暨預防中心（CDC）之前建議旅客歸國或是返回自己的州，應自主隔離14天，但C...

首都圈疫情嚴峻！首爾市10月起對未戴口罩者開罰

韓聯社報導，南韓首爾市防疫防控官朴有美（音譯）24日說，將自10月13日開始對不戴口罩者罰款，包括來首爾的人員。其他地區...

在首爾居住外國人下周可請領疫情補助金 30萬人受惠

南韓亞洲日報24日援引知情人士消息報導，在首爾居住外籍市民自31日起可申請新冠疫情補助金。根據首爾市目前公布的標準，人口...

新冠疫苗怎麼打？美中搶當老大 大國搶快拚開發

先撇開有問題的史波尼克5號不說，全球至少有165種疫苗在研發當中，其中宣告進入第三階段的有八種，西方主導的有四種，中國開發的有四種。不難看出，中國和西方（特別是美國）處於領先地位。若無意外，未來中美兩國的疫苗標準將成為全球主流，甚至可以說將凌駕於WHO之上。因此，中美兩國的製造過程與品質，也格外受到外界檢視。

不戴口罩照常群聚 美國疫情冬季恐爆增

美國人若持續不戴口罩、照舊聚會活動，疫情恐於冬季造成31萬人死亡！據美國華盛頓大學研究員穆雷表示，美國公衛官員雖然持續宣導，但社區、校園聚會而爆發感染仍時有所聞，數據模型預測，若美國民眾不改善防疫措施的話，美國因疫死亡總數將在冬季達31萬人，但要是95%的人遵守規定戴口罩，約能挽救7萬多條人命，前提是當局防疫禁令不能鬆綁。

睽違一個半月 東京新冠肺炎單日確診首度低於百例

日本NHK報導，東京都政府於當地時間24日下午3時發表初步數據顯示，單日新增95例新冠肺炎確診，是自上月8日以來單日確診...

疫情復燃 首爾強制民眾公共場所戴口罩

由於首都圈等人口密集區域接連傳出多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，首爾當局今天首度實施，民眾在任何室...

中國已緊急施打疫苗1個月 2針不到千元

中國國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉22日在央視節目中表示，7月22日已正式啟動新冠疫苗的緊急使用，逾 2 萬人參與臨床試驗；關於疫苗價格，鄭忠偉指打兩針價格應在千元以內。

自願接種中製疫苗者：針細如髮絲、沒有不適

根據國務院國有資產監督管理委員會公告，中國已於上月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。據已經接種疫苗的受試者表示，針頭細得像髮絲，除了接種後第一天晚上睡覺時覺得有點熱之外，受試過程沒有特別的不適感。而公告也指出，目前已有兩批次接種，第一批是防疫及醫務工作人員，第二批是地鐵、公交、航空等公共交通服務人員，共超過2萬人接種。

衛署烏龍 雇主染疫漏檢印傭 52人須隔離

香港衛生署與醫院管理局出現溝通不足事件，衛生署未有通知醫管局一名進入東區醫院留醫的印傭，其雇主已確診染疫，令院方未將其隔離治療，加上印傭入院時病毒檢測呈陰性，結果她在普通病房留醫近一個月，發病後第三次檢測才「陰轉陽」，暫列為初步確診，而多達52名曾與其同病格的病人全部要隔離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認溝通有「甩漏」，就此致歉並研究改善方法。

羅德島州父子檔染疫 隔一個小時接連喪命

羅德島州有一對勞工家庭父子，罹患新冠肺炎後症狀惡化，最後在同一天之內相繼過世。

熱門新聞

台南開出第一張未戴口罩罰單 對象竟然是市長

25日彰化萬人血清檢測期中報告 台大公衛學院宣布取消

時隔不到一周 台灣又輸出一新冠肺炎病例至上海

正妹韓粉貼高鐵照「回高雄監督陳其邁」她酸：暖男形象是假的

時力爆配票錄音檔疑雲出走多一個 曾玟學宣布退黨

馬英九再嗆蔡 「妳才是動用國家機器在內部找敵人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。