自願接種中製疫苗者：針細如髮絲、沒有不適

根據國務院國有資產監督管理委員會公告，中國已於上月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。據已經接種疫苗的受試者表示，針頭細得像髮絲，除了接種後第一天晚上睡覺時覺得有點熱之外，受試過程沒有特別的不適感。而公告也指出，目前已有兩批次接種，第一批是防疫及醫務工作人員，第二批是地鐵、公交、航空等公共交通服務人員，共超過2萬人接種。

據觀察者網報導，某國有金融機構是第一批次志願接種單位之一，員工秦心表示，她已經接種疫苗，受試全過程沒有特殊的不適感，只有接種第一晚睡覺會覺得有點熱。她說，可能是因為工作單位有大量的海外資產與項目在運作，需要人員出入疫區。秦心是歸國留學生，從美國歸國剛剛一年。

秦心說，她在8月14日接種疫苗，當時有車集體帶我們去亦莊接種，也算是為抗疫做出了自己的貢獻。她回憶稱，施打疫苗前只有量血壓、問一些看病基本問題，因為18歲以下與孕婦不能接種；印象最深刻的是注射器的針頭很細，「細的和頭髮絲一樣」，完全沒有感到刺痛感；接種後，只被告知不要吃辣的、油的，沒有特別注意事項。

秦心對疫苗安全性有信心，「畢竟三期了，之前還有新聞說部隊會先試用」，應該不會有多大的副作用。她說，她所屬部門共27個人，已有8人自願接種了疫苗。