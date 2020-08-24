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中國已緊急施打疫苗1個月 2針不到千元

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電
內地已啟動新冠疫苗緊急使用，打兩針價格千元以內。新華社
內地已啟動新冠疫苗緊急使用，打兩針價格千元以內。新華社

中國國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉22日在央視節目中表示，7月22日已正式啟動新冠疫苗的緊急使用，逾 2 萬人參與臨床試驗；關於疫苗價格，鄭忠偉指打兩針價格應在千元以內。

綜合媒體報導，日前國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨在接受媒體採訪時候曾透露，一針疫苗劑量是4微克，打一針疫苗，保護率大概是97%，打兩針疫苗，保護率能達到100%，打兩針價格應在千元以內，鄭忠偉表示，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據，但肯定比劉敬楨說的低。

內地已啟動新冠疫苗緊急使用，打兩針價格千元以內。取材自央視
內地已啟動新冠疫苗緊急使用，打兩針價格千元以內。取材自央視

鄭忠偉表示，這款緊急使用的疫苗4 月 4 日提出申請，至 6 月 24 日經國務院批准，上個月 22 日正式啟動緊急使用，2萬人參與臨床試驗。對此，有網友認為7月22日的消息過一個月才公布，有「先斬後奏」的意味，部分網友則嫌「1000塊錢呢，打不起」。

據報導，目前全世界尚未有一款疫苗完成試驗階段，被證明有大範圍保護人類的作用，中國新冠疫苗已經進展到三期臨床試驗階段。不過，由於中國國內病例過少，不足以用於新冠病毒三期試驗，因此也與和中國友好且疫情嚴重的國家合作，繼秘魯、摩洛哥和阿聯酋之後，阿根廷也加入該集團開發的新冠滅活疫苗三期臨床試驗。

另據澎湃新聞，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏近日出席上海科技節活動時指出，要戰勝病毒，估計還有一到兩年。

張文宏指出，這是一個底線思維，大家都希望短期內解決，但即使掌握最新武器，在未來一到兩年還有大量工作，所以他提醒市民不能放鬆，希望短期內結束戰鬥是很艱難的，要有中長期的準備。

新冠肺炎 COVID-19

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