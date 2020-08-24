羅德島州父子檔染疫 隔一個小時接連喪命

羅德島州有一對勞工家庭父子，罹患新冠肺炎後症狀惡化，最後在同一天之內相繼過世。

兒子丹‧雷米拉德(Dan Remillard)染疫後與病魔搏鬥六周，在羅德島州醫院住院昏迷，期間多次使用呼吸器，最後共有將近100位親友透過視訊會議軟體Zoom與他道別。

但父親榮恩(Ron Remillard)無法參加，因為他也染疫並引發重症，在普羅維登斯退伍軍人醫療中心(Providence VA Medical Center)住院治療。

視訊通話期間，院方就打電話通知家屬，72歲的榮恩已病逝；一小時多後，43歲的丹也辭世。

這對父子中，兒子丹先染疫；丹的妻子麗茲(Liz)在文索基特(Woonsocket)一家老人院擔任護士助理；疫情初期，麗茲因為腳傷而請病假，直到5月初回到工作崗位，照顧罹患新冠肺炎的老人院居民。

麗茲於5月4日接受員工例行新冠病毒檢測，兩天後得知結果呈陽性。丹則在文索基特水利局擔任重型設備作業員，在妻子確診後一起居家隔離。

5月9日，丹開始出現症狀，並於隔天得知自己確診罹患新冠肺炎。丹的症狀起初就像感冒，後來卻逐漸惡化，開始發高燒與咳嗽，然後他的呼吸也受影響，難以說話。

入院治療的第三天，丹幾乎無法睜開眼睛，呼吸也更困難；到了第四天，丹開始使用呼吸器，後來更需要洗腎。後來醫生說，丹的心跳停止時間過長，腦部活動已經減少，也已無法康復。

兩年前，榮恩因為失智症惡化，住進強斯頓(Johnston)一家安養中心，在6月20日檢出新冠病毒陽性。起初榮恩也沒有症狀，後來呼吸也變得困難，由於血氧下降而住院治療。

最後榮恩於6月28日下午2時45分過世，而丹則在同一天下午3時48分病逝。