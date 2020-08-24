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衛署烏龍 雇主染疫漏檢印傭 52人須隔離

世界日報 / 香港新聞組／香港24日電
署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社
署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社

香港衛生署與醫院管理局出現溝通不足事件，衛生署未有通知醫管局一名進入東區醫院留醫的印傭，其雇主已

確診染疫，令院方未將其隔離治療，加上印傭入院時病毒檢測呈陰性，結果她在普通病房留醫近一個月，發病後第三次檢測才「陰轉陽」，暫列為初步確診，而多達52名曾與其同病格的病人全部要隔離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認溝通有「甩漏」，就此致歉並研究改善方法。

增25確診 19宗屬本土感染

署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社
署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社

文匯報報導，張竹君昨在疫情簡報會上公布，香港昨日新增25宗確診個案，19宗屬本土感染，11宗與早前病例相關，當中8宗屬家庭及朋友聚會感染，另有8宗源頭不明，初步確診則跌至約10宗以下，顯示疫情正緩慢下降。

據報導，初步確診人士中，則包括一名在東區醫院留醫的44歲女印傭。醫管局總行政經理劉家獻表示，該名印傭因患急性骨髓性白血病，7月27日入住東區醫院內科病房進行化療，當時其病毒測試呈陰性反應，而她住院期間曾多次發燒，但白血病人發燒較為常見，被診斷為細菌感染，獲安排抗生素治療及化療。

報導稱，印傭本月3日進行的肺片檢查結果也正常，但本月9日肺片有「少少花」，至22日發燒情況嚴重，病毒檢測結果呈初步陽性。印傭在院內曾入住兩間病房，52名曾與其同病格的病人須隔離。

張竹君認「甩漏」致歉

署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社
署擺烏龍...僱主染疫漏檢印傭，醫院同房52人須隔離 香港中國通訊社

報導說，張竹君則指出，這名印傭的雇主早於7月28日確診（個案2979），8月8日已康復出院。印傭昨日與朋友聯絡時，才發現雇主曾確診。衛生署早前進行追蹤時，從雇主家人口中獲知印傭並無病徵，但不知她已入院，僅對其發出檢疫令，然而有關檢疫令未傳達至東區醫院，故院方不知事件。

張竹君承認，檢疫令的執行由另一隊伍負責，中間有溝通「甩漏」情況，她就此致歉，表示會研究改善方法，例如使用電子化程序以方便跟進。

匡智梨木樹宿舍爆疫

報導指出，此外，香港再有院舍群組爆發，為中度及嚴重智障人士提供宿位的匡智梨木樹宿舍，一名社工及兩名工作人員，經社署為安老院員工安排的病毒檢測後，昨日證實確診，衛生防護中心指該院舍出現小型群組爆發，而45名院友和50多名員工均被列為密切接觸者，須接受檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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