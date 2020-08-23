中國藥廠：2019冠狀病毒疾病疫苗 最快年底上市

中國生物技術股份有限公司表示，該公司研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗上市時間，將有賴於第3期臨床試驗結果，很有可能在年底可上市。

新京報報導，中國生物技術股份有限公司副總裁張雲濤23日指出，該公司目前正加速COVID-19疫苗第3期疫苗臨床試驗，由於中國疫情控制非常好，反而沒有試驗條件，因而轉往國外進行。

該公司近日和秘魯、摩洛哥和阿根廷簽訂COVID-19疫苗第3期臨床試驗合作協議。

張雲濤說，疫苗上市的時間，將依賴於第3期臨床研究的結果，「有很大可能性在今年年底可以上市」。

報導指，中國生物下屬兩個研究所的COVID-19疫苗生產廠房投入使用後，能確保2.2億劑次的年產能。

由於COVID-19疫苗可望帶來豐厚利潤，疫情爆發後，各國和藥廠都積極投入研發。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）11日宣布俄國已核准第一支COVID-19疫苗。但有專家質疑疫苗未經過大規模試驗，成效仍是未知數。

另外，中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉22日表示，中國已在7月22日啟動COVID-19疫苗的緊急使用。

據中國「疫苗管理法」規定，當出現特別重大公衛事件，國家衛健委可在一定範圍、實現內緊急使用疫苗。意即，可能會使用經臨床1至2期試驗證明安全有效的疫苗。