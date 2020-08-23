港府：逾3千名醫護助普篩 樣本絕不會「送中」

香港9月將展開COVID-19的全民免費自願檢測計畫，負責計畫的港府高官聶德權今天指出，港府在各區尋找逾百個檢測場地，現有超過3千名醫護人員願協助；並強調樣本不會被送往外地。

綜合香港電台和商業電台報導，身兼香港政府公務員事務局長的聶德權今天在無線電視節目受訪時指出，港府已在全港尋找到超過100個地點作為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的社區檢測中心，檢測時間為上午8時至晚間8時，中間有1小時的清潔消毒時間。

他表示，會優先考慮以大型室內場地作為檢測中心，而相關部門也會視察各場所的空氣流通狀況，以及是否有足夠空間以保持社交距離。另外，場內的登記和採樣空間也會分開，民眾和檢測人員也將從不同通道進出。

聶德權指出，目前有超過3000名醫護人員有意協助檢測工作，港府也將邀請現任或退休公務員協助檢測的行政工作。

對於社會上有輿論擔心檢測樣本是否會被送往中國大陸，聶德權強調，檢測過程完全保障民眾隱私，樣本一定會在香港境內，所有檢測資料會在計畫完成後的一個月內銷毀。

中國官媒人民日報今天也刊發評論，呼籲港人積極參與檢測，並指誰再藉機「污衊、抹黑」中國大陸支援、社區普篩，就是站在所有港人的對立面，背叛香港市民的福祉。