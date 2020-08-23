防疫前功盡棄 亞太多國疫情復燃

亞太地區多國仍未能掌控疫情，日、韓、印、澳疫情捲土重來！據外媒23日統整，南韓已經寫下連續一週單日超過三位數確診，疾病管制局也隨即將防疫等級提升至2級，嚴格執行室內50人集會禁令；8月疫情失控的日本再破單日千人新例，仍打算迎回外籍長期居民；印度則連續18日寫下全球單日最多新增案例；澳洲則擔心，昆士蘭州的布里斯本拘留所爆發大規模感染。

南韓提升防疫等級

根據《日本時報》報導，南韓似乎快守不住失控的疫情，文在寅政府原本以防疫有成獲得盛讚，但在23日打破3月後的單日最高新確診數（397例），該國從8月上旬開始，疫情死灰復燃，讓疾病管制局（KCDC）23日上調防疫等級，升回2級，即日起將執行室內50人以上的集會禁令，室外不准超過百人。

2級防疫措施包含禁止教堂集會活動，娛樂層面，禁止網咖、自助餐廳、夜店營業，而這還不夠，KCDC談及近期居高不降的確診人數，預期會啟用最嚴格的第3級防疫政策，將會勒令各級學校、公司企業行號都關閉。

連原本防疫不錯的南韓都遇上難題，亞太其餘各大國家疫情控制自然也好不到哪，據《網路媒體CP24》統整，包含日本、印度、澳洲情況都不妙。日本首相安倍雖然不停因防疫成效不彰而被罵，其實8月以前日本控制得還不錯，但8月初開始失控，從3日寫下該國單日最高的近2000例後，到23日仍舊單日破千新例。問題在於，即便日本尚未完全控制疫情，該國當日仍決議讓外籍長期居民回日本。

印、澳疫情隱憂

印度狀況則是這幾大國裡最慘的，印度22日寫下近7萬新例，已是連續18天都高居全球單日最高新增病例，雖然《網媒Livemint》提到，印度有望在下週等到疫苗出爐，公衛部長瓦爾汗盼能趕在年底前量產，但當前無法控制住疫情攀升的勢頭，遠水難救近火。

至於澳洲疫情整體來說，比起8月初的高峰有了顯著下滑，這要拜維多利亞省成功控制疫情所賜，但據《衛報》報導，澳洲還是有個隱憂，在昆士蘭州的布里斯班青少年拘留所已有數起當地新增病例，考慮到場地，該州州長帕拉夏擔心有大規模群聚感染的可能，馬上宣布10人以上的集會禁令，她警告該州「尚未離開危險」（原文not out of the woods yet，引申為危險情況）。

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