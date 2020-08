防疫前功盡棄 亞太多國疫情復燃

亞太地區多國仍未能掌控疫情,日、韓、印、澳疫情捲土重來!據外媒23日統整,南韓已經寫下連續一週單日超過三位數確診,疾病管制局也隨即將防疫等級提升至2級,嚴格執行室內50人集會禁令;8月疫情失控的日本再破單日千人新例,仍打算迎回外籍長期居民;印度則連續18日寫下全球單日最多新增案例;澳洲則擔心,昆士蘭州的布里斯本拘留所爆發大規模感染。

南韓提升防疫等級

根據《日本時報》報導,南韓似乎快守不住失控的疫情,文在寅政府原本以防疫有成獲得盛讚,但在23日打破3月後的單日最高新確診數(397例),該國從8月上旬開始,疫情死灰復燃,讓疾病管制局(KCDC)23日上調防疫等級,升回2級,即日起將執行室內50人以上的集會禁令,室外不准超過百人。

2級防疫措施包含禁止教堂集會活動,娛樂層面,禁止網咖、自助餐廳、夜店營業,而這還不夠,KCDC談及近期居高不降的確診人數,預期會啟用最嚴格的第3級防疫政策,將會勒令各級學校、公司企業行號都關閉。

連原本防疫不錯的南韓都遇上難題,亞太其餘各大國家疫情控制自然也好不到哪,據《網路媒體CP24》統整,包含日本、印度、澳洲情況都不妙。日本首相安倍雖然不停因防疫成效不彰而被罵,其實8月以前日本控制得還不錯,但8月初開始失控,從3日寫下該國單日最高的近2000例後,到23日仍舊單日破千新例。問題在於,即便日本尚未完全控制疫情,該國當日仍決議讓外籍長期居民回日本。

印、澳疫情隱憂

印度狀況則是這幾大國裡最慘的,印度22日寫下近7萬新例,已是連續18天都高居全球單日最高新增病例,雖然《網媒Livemint》提到,印度有望在下週等到疫苗出爐,公衛部長瓦爾汗盼能趕在年底前量產,但當前無法控制住疫情攀升的勢頭,遠水難救近火。

至於澳洲疫情整體來說,比起8月初的高峰有了顯著下滑,這要拜維多利亞省成功控制疫情所賜,但據《衛報》報導,澳洲還是有個隱憂,在昆士蘭州的布里斯班青少年拘留所已有數起當地新增病例,考慮到場地,該州州長帕拉夏擔心有大規模群聚感染的可能,馬上宣布10人以上的集會禁令,她警告該州「尚未離開危險」(原文not out of the woods yet,引申為危險情況)。

