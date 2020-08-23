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為疫情鼓舞人心 日全國同步放煙火

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本22日晚間在全國各地同步施放煙火。(photo by Twitter)
日本22日晚間在全國各地同步施放煙火。(photo by Twitter)

受到新冠疫情影響，日本多處煙火大會相繼宣布取消，為了鼓勵全國的煙火業者、新冠肺炎患者和醫療人員，日本29個縣的81家煙火業者響應「日本煙火助威計畫」，於22日晚間同步施放大型煙火。

根據《讀賣新聞》報導， 受到新冠疫情影響，日本多處煙火大會都相繼宣布取消，在以「大曲煙火（日本全國煙火競技大會）」聞名的秋田縣大仙市當地志願者們的號召下，29個縣的81家煙火業者紛紛響應「日本煙火助威計畫」。計畫策劃人之一的小西亨一郎表示，期盼充滿個性的煙火能為全國民眾帶來精神和希望。

根據《WNI》報導，本次施放煙火計畫由在「大曲煙火」中廣為人知的秋田縣大仙市NPO法人「大曲花火俱樂部」擔任管理一職的「愛好日本煙火會」（日本の花火を愛する会）所主辦。為避免民眾聚集在煙火施放處，並沒有公布施放地點與時間，但《Huffpost》報導，民眾可以在日本電視台播放的節目《24小時電視（43）》上觀看。

愛好日本煙火會舉辦這次活動有5個目的：一、為受到新冠疫情影響，過著不自由生活的所有人應援。二、激勵煙火業者。三、向死於新冠肺炎者表示哀悼之情。四、激勵持續從事獻身工作的醫療人員。五、祈願疫情平息。

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