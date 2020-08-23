快訊

半年前發現鼻咽癌末期 「新警察故事」導演陳木勝終年58歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財赤3000億 港官：砸錢防疫要更謹慎

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電
香港政府推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施後，財政儲備由1兆1000多億元跌至8000至9000億元港元。勞工及福利局長羅致光表示，本年度赤字估計達至少3000多億元。有行政會議成員認為，為防「彈藥」用盡，之後再發放防疫抗疫基金要更謹慎。 中國新聞社
香港政府推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施後，財政儲備由1兆1000多億元跌至8000至9000億元港元。勞工及福利局長羅致光表示，本年度赤字估計達至少3000多億元。有行政會議成員認為，為防「彈藥」用盡，之後再發放防疫抗疫基金要更謹慎。 中國新聞社

香港政府推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施後，財政儲備由1兆1000多億元跌至8000至9000億元港元。勞工及福利局長羅致光昨表示，本年度赤字估計達至少3000多億元。有消息稱港府有意控制部門開支增長，下年度內部恐很難再有新資源可供分配。有行政會議成員認為，為防「彈藥」用盡，之後再發放防疫抗疫基金要更謹慎。

明報報導，有部門首長級人員近日收到指示，信息是「政府窮了」，直言開支要控制得緊一點，檢討各項目是否必須繼續做。陳茂波早前表示，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金措施，連同預算案逾1200億的紓困措施，共涉約2900億元，財政儲備會由1兆1000多億元降至8000至9000億元，但仍相等於14至15個月的政府開支。

第二輪防疫抗疫基金4月推出，共耗資1375億元。有消息人士分析，第三輪抗疫基金若再派千億元，儲備便剩約7000億，只夠政府約11個月開支，應該比SARS時期還慘。另有政府消息人士認為，如果要政府不停派錢「好快乾塘」（很快見底），反問「何以企業有盈餘都合資格領資助？」擔心儲備大減影響深遠。

報導指出，行會成員湯家驊表示，沒聽說政府要「勒緊腰帶」，官方應對疫情的開支是短期性開支，並非周期性開支，但彈藥會用盡，認為發放抗疫基金要更謹慎。羅致光表示，疫情可能一段時間後又再爆發，不能長期靠動用儲備，赤字估計至少3000多億，再下去會更多，故要調節防疫措施，「張弛有度」。

對於「政府窮了」，學者有不同看法，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為不用太擔心，因為疫情下「全世界都這樣做」。他強調政府要該用就用，而不是做「守財奴」，「現時不幫，將來成本更貴」；指即使在第三輪基金推出後，儲備下降至只夠維持約12個月政府開支，仍是充裕水平。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

柯文哲拚Taipei is helping 北市防疫物贈姐妹市舊金山

採檢爭議 江啟臣：防疫需滾動式檢討無政治考量

防疫糾結「多事」 怎建立信任？

港警逮捕黎智英 推升壹傳媒股價創近5年新高

相關新聞

疫情嚴重 明起首爾強制在公共場所戴口罩

南韓首爾代理市長徐正普（Seo Jeong-hyup，音譯）23日宣布，24日起，首爾民眾在公共場所除了吃喝以外必須戴口...

財赤3000億 港官：砸錢防疫要更謹慎

香港政府推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施後，財政儲備由1兆1000多億元跌至8000至9000億元港元。勞工及福利局長羅致光昨表示，本年度赤字估計達至少3000多億元。有消息稱港府有意控制部門開支增長，下年度內部恐很難再有新資源可供分配。有行政會議成員認為，為防「彈藥」用盡，之後再發放防疫抗疫基金要更謹慎。

新冠病毒難纏！最新研究稱病毒可在冷凍肉品上存活三周

英國電訊報報導，新加坡最新研究發現，新冠病毒可在冷凍肉品上存活長達3周，並警告受污染的食物恐導致新冠肺炎疫情爆發

陸專家張文宏：要戰勝新冠病毒 預計還要一至兩年

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏近日出席上海科技節活動時指出，要戰勝（新冠肺炎）病毒，估計還有一到兩年。

南韓新增病例創半年多來新高 二級防疫擴及全國

南韓疾病管理本部通報，截至22日午夜，南韓新增397例新冠肺炎確診病例，是3月初以來單日新增最多，連續10天單日新增病例...

疫情半年奪350命…東京連日高溫21天就熱死148人

日本目前不僅受疫情威脅，部分地區連日出現逾35℃酷暑，甚至出現逼近40℃「危險熱度」，造成多人死亡；東京截至21日止共有148人死於中暑。

墨西哥染疫病亡破6萬人 疫情露出緩和跡象

墨西哥市郊區埃卡提佩市一處墓園，喪禮樂師瓦爾加斯演奏著吉他，戴著牛仔帽遮蔽陽光，帽緣底下是張風霜多皺的臉。相較前一陣子，...

全球逾2320萬確診新冠肺炎 超過80萬人死亡

英國政府前首席科學顧問、現任英國政府緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員沃爾波特（Mark Walport）警告，新冠病毒會「永遠」存在，人們很可能得定期接種疫苗，才能確保不染疫。

多少人群聚才會散布病毒？德科學家辦演唱會實測

德國哈雷大學（Halle University）今天舉辦一系列流行音樂會，希望藉由2000人參與的大規模實驗，判定恢復舉...

大陸昨新增確診12例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例12例，均為境外移入病例（河北5例，天津2例，廣東2例，陝西2例，福建1例）；無...

陸衛生官員透露 陸上月已啟動新冠疫苗緊急使用

據大陸國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉在中央電視台一個節目中透露，大陸在7月22日已正式啟動新冠肺炎疫苗的緊急使用。

巴西新增5萬32人染疫 累計確診358萬2362例

巴西衛生部今天宣布，過去24小時新增5萬32人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），累計確診攀升至...

熱門新聞

孫大千諷刺：外交部已成美國國防部附隨組織

羅智強貼這照 酸蔡罵馬英九卑躬屈膝好像不太對

入境普篩壓垮醫療體系？2前衛生署長槓陳時中

嘆彰化爭議淪政治人物對打 柯文哲：不懂的人拜託別再亂

馬英九舉蔡英文對外卑躬屈膝三實例 要她先檢討自己

川普只吵架、不打架難救台 蘇起：美軍自評軍力輸大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。