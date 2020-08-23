財赤3000億 港官：砸錢防疫要更謹慎

香港政府推出兩輪防疫抗疫基金和財政預算案紓困措施後，財政儲備由1兆1000多億元跌至8000至9000億元港元。勞工及福利局長羅致光昨表示，本年度赤字估計達至少3000多億元。有消息稱港府有意控制部門開支增長，下年度內部恐很難再有新資源可供分配。有行政會議成員認為，為防「彈藥」用盡，之後再發放防疫抗疫基金要更謹慎。

明報報導，有部門首長級人員近日收到指示，信息是「政府窮了」，直言開支要控制得緊一點，檢討各項目是否必須繼續做。陳茂波早前表示，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金措施，連同預算案逾1200億的紓困措施，共涉約2900億元，財政儲備會由1兆1000多億元降至8000至9000億元，但仍相等於14至15個月的政府開支。

第二輪防疫抗疫基金4月推出，共耗資1375億元。有消息人士分析，第三輪抗疫基金若再派千億元，儲備便剩約7000億，只夠政府約11個月開支，應該比SARS時期還慘。另有政府消息人士認為，如果要政府不停派錢「好快乾塘」（很快見底），反問「何以企業有盈餘都合資格領資助？」擔心儲備大減影響深遠。

報導指出，行會成員湯家驊表示，沒聽說政府要「勒緊腰帶」，官方應對疫情的開支是短期性開支，並非周期性開支，但彈藥會用盡，認為發放抗疫基金要更謹慎。羅致光表示，疫情可能一段時間後又再爆發，不能長期靠動用儲備，赤字估計至少3000多億，再下去會更多，故要調節防疫措施，「張弛有度」。

對於「政府窮了」，學者有不同看法，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為不用太擔心，因為疫情下「全世界都這樣做」。他強調政府要該用就用，而不是做「守財奴」，「現時不幫，將來成本更貴」；指即使在第三輪基金推出後，儲備下降至只夠維持約12個月政府開支，仍是充裕水平。