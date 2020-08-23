疫情半年奪350命…東京連日高溫21天就熱死148人

日本目前不僅受疫情威脅，部分地區連日出現逾35℃酷暑，甚至出現逼近40℃「危險熱度」，造成多人死亡；東京截至21日止共有148人死於中暑。

根據東京「新型冠狀病毒防疫對策網站」統計，東京從疫情爆發以來到8月21日止，共有350人死於新冠肺炎；而中暑死亡人數在短短21天就多達148人。

NHK報導，東京都監察醫務院截至21日統計，13日到20日的8天內，新增17人因中暑死亡；這17名死者有16人死於屋內，其中有14人未使用冷氣。東京都政府持續呼籲民眾採取適當對策預防中暑，包括打開冷氣與經常補充水分等。

另外，有男性觀光客日前前往鳥取砂丘遊玩時，疑似中暑死亡，讓鳥取縣及觀光協會等單位舉行緊急會議，決定對觀光客強化宣導預防中暑。