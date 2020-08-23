官員：中國7月22日已啟動新冠疫苗緊急使用

中國國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉今天表示，中國已於7月22日正式啟動新冠疫苗（2019冠狀病毒疾病疫苗）的緊急使用。

據陸媒澎湃新聞，身兼中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長的鄭忠偉今天在官媒央視節目中做了上述表示，但未提到具體施用對象。

報導說，中國「疫苗管理法」明確規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛生健康委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛生健康委在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。

根據規定，緊急使用疫苗的目的是在醫務人員、防疫人員、邊檢人員以及保障城市基本運行人員等特殊人群中，先建立起免疫屏障，整個城市的運行就會有穩定的保障。

報導還提到，中國國藥集團中國生物昨天和前天分別與秘魯、摩洛哥以及阿根廷簽訂有關新冠滅活疫苗第3期臨床試驗的合作協議，並舉行啟動儀式。這標誌著中國生物新冠滅活疫苗第3期臨床試驗全面提速。更多的樣本量及不同地區的臨床試驗數據將大大提升新冠滅活疫苗上市進程。