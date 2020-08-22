香港新增26例確診 官員：疫情尚未受控
香港今天再新增26例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，數字持續處於低水平，但衛生官員說，疫情尚未受控。
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，新增確診中，24例為本土個案，另外2例由印度移入。
她說，目前整體確診個案正在下降，但近幾天每天仍有20多例，而且有些找不到源頭，反映出疫情並未受控，一旦政府放寬某些防疫措施，疫情可能會反彈。
她並表示，廣東省衛生當局已通知港方，該省陸豐市多名確診者的病毒毒株與香港的毒株高度同源，對方已要求港府協助追查一些緊密接觸者。
截至目前為止，本地共累計4657例確診。
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