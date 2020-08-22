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廣東陸豐新冠肺炎病毒 與香港毒株高度同源

中央社 / 香港22日電

中國廣東省衛生當局表示，近日省內陸豐市出現多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診個案，患者的病毒基因序列與香港流行的毒株高度同源。

據報導，深圳一家超級市場的一名女員工8月初回陸豐後確診感染COVID-19，其後她的家人及超市同事共8人先後證實為無症狀感染者。

深圳新聞網今天報導，廣東衛生健康委員會指出，當局採取上述5名感染者的鼻咽拭子樣本進行三代測序分析，經與全球病毒庫8萬個病例比對後，發現5個樣本與香港的病毒序列99.99%同源。

據報導，當局為此要求加強粵港澳對疫情的聯防聯控，落實香港入境口岸的檢測，以及加強管理跨境貨車司機。

新冠肺炎 COVID-19 廣東 香港

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