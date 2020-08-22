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南達科他州「摩托車節」7人染新冠病毒 跨州傳播

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合21日電
南達科他州機車巡遊 25萬人未保持社交距離 新冠病毒跨州傳播 已至內布拉斯加 美聯社
南達科他州機車巡遊 25萬人未保持社交距離 新冠病毒跨州傳播 已至內布拉斯加 美聯社

南達科他州不畏疫情，本月稍早照常舉辦第80屆的「史特吉斯摩托車節」(Sturgis Motorcycle Rally)；但據公衛人員表示，該活動結束後至今傳出有七人感染，疫情已擴散至內布拉斯加州。

根據有線電視新聞網(CNN)的報導，該州潘漢德爾區(Panhandle)的公共衛生部門主任金‧恩格爾(Kim Engel)表示，新增七名感染者都曾參加史特吉斯摩托車節，而該部門也隨即掌握感染者接觸清單。

本屆史特吉斯摩托車節始於7日，直到16日才結束；南達科他州公衛官員在20日就發現，活動期間當地一家刺青店Asylum Tattoo Sturgis的一名員工被確診感染新冠病毒，而且很可能在8月13日至17日、上午10時至下午2時這段期間，已將病毒傳染給其他接觸者。

此外，還有一名曾參加活動的人士被確診染疫，據稱他曾在8月11日造訪當地酒吧One-Eyed Jack`s Saloon，從當天中午至下午5時30分都待在店裡，這段時間內也可能已造成其他人感染。

當地公衛官員提醒，所有曾去過這家刺青店和酒吧的人，都應該在接下來的14天內觀察自己是否出現相關病症。

事實上在活動開始前就有專家提出憂慮，認為這場為期十天的活動，又聚集超過50萬來自各州的人士，現場勢必成為病毒傳播的溫床；而活動期間確實也不見人戴口罩或保持社交安全距離，透過現場破嘴樂團(Smash Mouth)的演唱會，未遵守防疫規則的情況更是一覽無疑。

該州運輸廳官員表示，在活動期間，共有超過46萬2000輛車到當地，和去年相比雖然減少7.5%的流量，但仍然是疫情爆發以來堪稱最大型的聚會。

南達科他州機車巡遊 25萬人未保持社交距離 新冠病毒跨州傳播 已至內布拉斯加 美聯社
南達科他州機車巡遊 25萬人未保持社交距離 新冠病毒跨州傳播 已至內布拉斯加 美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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