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世衛警告：單靠疫苗無法終結疫情 須調整日常

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合21日電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（法新社）
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（法新社）

世界衛生組織(WHO)21日表示，儘管疫苗將是全球對抗新冠病毒的「重要工具」，單靠疫苗卻也無法終結疫情，也沒人能保證科學家一定能夠成功研發疫苗；WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也說，全球領袖與民眾必須學習控制病毒，並永久調整日常生活，才可望有效控制疫情。

譚德塞在WHO位於瑞士日內瓦的總部召開的一場記者會上說：「我們也將不會、也無法回到過去的狀態。」

他說，回顧歷史，流行病疫情爆發都改變了經濟與社會；「尤其是新冠肺炎疫情，進一步強調了加速因應氣候變遷的必要；新冠肺炎疫情讓我們瞥見我們的世界可能有的面貌：乾淨的天空與河流。」

WHO指出，目前已有至少30種疫苗處於臨床試驗階段，但譚德塞說，無法保證這些疫苗都能安全有效。

本月稍早，譚德塞說，面對新冠病毒，沒有「仙丹妙藥」，「也可能永遠不會有」。

他說，全球領袖只要實施「基本的」公共衛生與疾病管制，就可望阻止新一波疫情爆發；他於8月3日說：「檢測、隔離與治療病患，並且追蹤及隔離曾與他們接觸者；這些都要做到；讓社區民眾得知資訊且能自主，並傾聽他們的聲音。」

譚德塞21日說，「每一個人」都能對疫情產生影響；「每一個人與家庭都有責任知道自己所在地的新冠肺炎傳染程度，也須了解自己可以做些什麼來保護自己與別人。」

他說，WHO希望，倘若全球團結合作並成功研發疫苗，新冠病毒疫情能比1918年的西班牙流感(Spanish flu)疫情持續的時間短，並在不到兩年的時間內結束。

譚德塞提到，西班牙流感疫情「持續了兩年才結束」；「而我們現在的情況是掌握了更多科技，當然相連程度也更高，而病毒傳播的機率也更高；但同時我們也已掌握阻止病毒擴散的科技與知識；所以我們希望能在不到兩年之內終結這場疫情。」

他敦促「國家團結」以及「全球團結」；「那是盡可能利用現有工具、並且希望我們能額外取得諸如疫苗等工具的關鍵。」

新冠肺炎 COVID-19

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