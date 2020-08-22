新冠肺炎中國本土維持零新增 境外移入22例

中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，中國大陸21日新增新冠肺炎境外移入確診病例22例，本土連續6天維持零新增。另外，當日新增34例無症狀感染者，均為境外移入。

通報顯示，8月21日凌晨0時至午夜12時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診22例，分別為上海13例、河北3例、山東3例、陝西2例、福建1例，無新增本土確診。

另有1例境外移入疑似病例，位在上海。

無症狀感染者方面，中國大陸21日新增34例境外移入個案，當天轉為確診1例；當天解除醫學觀察20例，尚在醫學觀察的無症狀感染者366例。

截至21日午夜12時，中國大陸現有確診病例454例（其中重症病例19例），累計治癒出院病例7萬9851例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4939例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者81萬56人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬4305人。

港澳方面，香港特別行政區累計確診4631例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒。