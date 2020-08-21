佛州等4州疫情狂燒！美確診破557萬、逾17.4萬死

美國新冠肺炎死亡超過17萬人，新增死亡病例逾半在亞利桑納州、佛州、加州和德州；先前聯邦衛生部(DHH)新病例通報系統造成通報延誤，白宮擬將病例通報系統改回聯邦疾病防治中心(CDC)。

根據約翰霍普金斯大學的統計，截至20日晚，全球新冠肺炎確診2253萬8431例，死亡79萬475人，美國確診557萬1102例，死亡17萬4178人。

全美新冠肺炎19日新增死亡1356例，主要來自四州：亞州、佛州、加州和德州，這四州7月新冠新增病例大幅增加；亞州新冠肺炎死亡新增超過100人，這已是8月以來第二次。

佛州創下悲慘里程碑，成為美國第五個新冠死亡人數突破1萬人的州；其他四州分別為紐約州、新澤西州、加州和德州。

雖然美國新冠新增確診病例在過去幾周已逐漸下滑，但新增死亡會有時間差；自7月27日以來，美國一周新冠新增死亡平均超過1000人。

雖然美國回報的新冠死亡人數居全球之冠，不過根據約翰霍普金斯大學，每10萬人約有53名新冠死亡病患，在全球排名第11名；美國7月初時該數字約為39人。

同時美國部分地區的醫療中心開設診所，專門接受染疫一段時間後仍有症狀的新冠病患；醫院仍努力為這些新診所提供更多資源。

另外衛生部也改變醫院通報病例的方針，將收集數據的責任轉交給CDC；新系統7月實施以來，造成通報延誤和數據不齊，因此衛生部擬改回原本通報流程。

衛生部7月對醫院下令，停止使用CDC國家健保安全網(National Health Safety Network)，改以TeleTracking科技公司軟體通報新病例；不過傳染病學家批評政府說改就改，並注意到醫院經常來不及在截止日前通報，甚至造成當日無數據的情況。

白宮防疫工作小組成員柏克斯(Deborah Birx)本周告訴醫院和阿肯色州政府官員，目前醫院用來通報新冠肺炎新增病例的系統「只是過渡系統」，通報機制將很快回歸CDC。

柏克斯表示：「CDC正與我們合作，打造革命性新數據系統，這樣便能將通報系統交還給CDC。」