路州共和黨參議員 62歲卡西迪確診

路易斯安納州共和黨籍參議員卡西迪(Bill Cassidy)，20日公開表示新冠肺炎檢測呈陽性確診；而目前已高齡90歲，曾任前總統老布希(George H.W. Bush)國務卿的貝克(James Baker)與夫人，也傳出在休士頓染疫。

62歲的卡西迪20日宣布確診，早晨開始出現輕微症狀；醫生背景的他在公共場所與國會總是習慣戴著口罩，但依舊成為第二位確診的參議員。

他透過聲明表示，19日晚他接獲通知曾與確診病患接觸，才接受檢測。他說：「我一直都很遵守醫療專家的防疫指南，我也鼓勵身邊的人這麼做。」

卡西迪透過推特向外界報平安，同時表達立法爭取更多新冠檢測經費的訴求；目前他待在路州接受隔離。

部分共和黨籍參議員向參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)施壓，要求提供更多檢測。不過麥康諾和民主黨籍眾院議長南西‧波洛西(Nancy Pelosi)態度堅決，表示議員不該在大眾職場尚未具備普遍篩檢時享有特權；而卡西迪就是在此話題爭論之際確診。

卡西迪將在11月3日力拚連任，擁有川普總統支持和600萬元競選經費的他，被看好能夠勝出。

老布希國務卿貝克 夫婦也染疫

此外，90歲的貝克和妻子蘇珊(Susan)也確診新冠肺炎，目前待在德州休士頓。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，85歲以上病患的住院率為18至29歲患者的13倍，死亡率為630倍。

夫妻倆在18日早晨出現症狀，研判可能在懷俄明州探視親人時被傳染。貝克的資深顧問威廉斯(John B. Williams)表示，兩人目前感覺「非常不舒服」，但並沒有住院。

貝克政治經驗豐富，1975年獲得前總統福特(Gerald Ford)指派，擔任商務部副部長；1976年他也為競選連任的福特(Gerald Ford)擔任競選經理。