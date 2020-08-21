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上海放寬入境隔離 防疫壓力從旅館轉到社區

中央社 / 上海21日電

上海對入境人員實施有條件的「7天集中+7天居家」隔離措施，在當地有住所者，可在與住家同區的旅館隔離。這項政策已讓更多台商、台幹返回上海，社區的防疫壓力也明顯增加。

上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）常務副會長暨發言人李崇章告訴中央社記者，疫情太長讓人「憋不住」，已有越來越多境外人士回到上海工作，造成隔離旅館壓力太大，上海政府因此將原本在旅館隔離14天的政策，自7月27日起放寬為上述俗稱「7+7」的隔離政策。

他說，隔離政策放寬，結果又帶動更多台商在內的海外人士願意返回上海或周邊的江蘇、浙江和安徽省。上海周邊部分地區過去的隔離政策是「14天集中隔離+7天居家隔離」，現在只需要在上海集中隔離7天，再到當地隔離7天即可，旅館的防疫壓力一部分轉到社區。

因應2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）防疫需要，目前飛往上海的航班只能從浦東機場進入。旅客下機後統一在機場進行採樣核酸檢測，再依照自己所前往的地區按指示分流，等待搭乘巴士前往隔離旅館。台灣民眾入境中國大陸時，不需要持有5天內的核酸檢測證明。

在上海有住所者，會依照住家所在的行政區送至當地的隔離旅館，隔離第5天進行核酸檢測若為陰性，且居家條件允許的，第二週可就近返家隔離。記者20日入境上海，21日就收到居委會電話，表示已聯繫妥當，情況順利的話，由隔離旅館安排第8天或第9天轉往住所。

不過，所有入境上海旅客都必須一開始就備妥14天隔離費用，後7天確定能居家隔離再予退費。

據了解，除了上海，其他台商較多地區也希望針對復工需要申請便捷入境專案。 目前有廣東台商爭取「先核酸檢測、免隔離」入境當地方案，正在收集欲參加者名單，期待與當局協商成功。

記者20日在上海浦東機場觀察，在身著防護衣的警察、防疫人員引導下，所有流程順暢且井然有序。高效率的背後，除了防疫人力物資的投入，也是對數位科技與智慧型手機的高度仰賴。

從台灣搭機前就必須登錄中國海關的微信號申報健康狀況，離開上海機場前必須再連上微信填妥個人相關資訊；入住隔離旅館時，還要再一次透過微信填妥資料。如果是不會使用網路或沒有智慧型手機的兒童、老人，就需要旁人協助代為填寫。

新冠肺炎 COVID-19

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