港府9月1日為全民普篩 專家：已準備就緒
香港政府為全民檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的工作已準備就緒，有專家說，檢測工作將自9月1日起開始，屬於自願性質。
官方香港電台今天報導，西醫工會會長楊超發在該台節目上說，這項全民自願檢測計畫預定於下月1日起開始，為期14天，期間會有專人向市民抽取兩個樣本，包括鼻腔及深喉樣本。
他說，西醫工會有100至200名成員有興趣參與協助檢測工作，但有醫生擔心工時過長，影響自己的業務，因此希望由每天工作8個小時調降至4個小時。
8月初，行政長官林鄭月娥公布，在北京中央的協助下，港府計畫兩週後對全港市民展開COVID-19病毒檢測，屬於自願性質。
據計畫，只要市民願意，當局都可以為他們進行檢測，整個檢測行動可能涉及數百萬人，目的是希望找到帶病毒的隱形患者。
負責協助港方進行檢測的「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文和7名成員早前已抵港，整支隊伍有60人。
這項全民檢測由大陸3家機構負責，包括華大基因下設公司。這些檢測機構已在港島中山紀念公園體育館設立了檢測實驗室，準備進行檢測工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言