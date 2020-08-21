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港府9月1日為全民普篩 專家：已準備就緒

中央社 / 香港21日電

香港政府為全民檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的工作已準備就緒，有專家說，檢測工作將自9月1日起開始，屬於自願性質。

官方香港電台今天報導，西醫工會會長楊超發在該台節目上說，這項全民自願檢測計畫預定於下月1日起開始，為期14天，期間會有專人向市民抽取兩個樣本，包括鼻腔及深喉樣本。

他說，西醫工會有100至200名成員有興趣參與協助檢測工作，但有醫生擔心工時過長，影響自己的業務，因此希望由每天工作8個小時調降至4個小時。

8月初，行政長官林鄭月娥公布，在北京中央的協助下，港府計畫兩週後對全港市民展開COVID-19病毒檢測，屬於自願性質。

據計畫，只要市民願意，當局都可以為他們進行檢測，整個檢測行動可能涉及數百萬人，目的是希望找到帶病毒的隱形患者。

負責協助港方進行檢測的「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文和7名成員早前已抵港，整支隊伍有60人。

這項全民檢測由大陸3家機構負責，包括華大基因下設公司。這些檢測機構已在港島中山紀念公園體育館設立了檢測實驗室，準備進行檢測工作。

新冠肺炎 COVID-19

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