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佛系抗疫代價高 瑞典上半年死亡人數創高峰

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根據瑞典統計局公布的數字，至6月底，新冠肺炎COVID-19在瑞典國內奪走了約4500人的生命。圖／德國之聲中文網
根據瑞典統計局公布的數字，至6月底，新冠肺炎COVID-19在瑞典國內奪走了約4500人的生命。圖／德國之聲中文網

根據瑞典統計局公布的數字，至6月底，新冠肺炎COVID-19在瑞典國內奪走了約4500人的生命--目前則已升至5800，大幅高於其它北歐鄰國的平均水平，僅次於包括英國和西班牙在內的其餘若干國家。

根據這一統計數字，今年1月至6月，共有51405名瑞典人死亡，超過1869年以來的任何一年。1869年，總人口約410萬的瑞典有55431人死亡，部分原因是當年的飢荒。瑞典目前總人口為1030萬。

該國統計局指出，新冠疫情使死亡率高出過去5年平均值約10%；今年4月，在新冠肺炎影響下，死亡率一度高於平均水平近40%。

在應對新冠大流行問題上，瑞典採取了與大多數歐洲國家不同的做法，強調大規模檢測、保持社交距離、不實施嚴厲停擺措施。該國大多數學校繼續上課，經濟活動繼續維持在一定程度。該國政府相信，由此，本國經濟情況會好於其它很多國家。

其實不然。與採取嚴厲停擺措施的北歐諸鄰國相比較，瑞典死亡人數要高得多。人口比瑞典少一半的挪威僅有約260人死於新冠病毒。

芬蘭盡管實施嚴厲停擺政策，第二季度，該國經濟表現仍強於瑞典這個大鄰居：國內生產總值減少約5%，而瑞典降幅是8.6%。

凝煉/葉宣（德新社、路透社）

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新冠肺炎 COVID-19 瑞典

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