香港新增26確診 35天以來新低 專家這麼說...

香港19日新增26例新型冠狀肺炎確診案，是35天以來的新低。另外，港府在一班印度航空客機上檢測到11名確診者後，自18日起禁止印航兩周內飛港。

中央社報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君19日在記者會上說，新增確診案中，本土發現的有23例，其餘3起是從印度境外移入。她並說，衛生人員早前在一班印航客機上，檢測到11名確診者，為此，當局自昨天起禁止印航兩周內飛港。

另據香港01報導，港府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，走勢正緩緩下跌，若沒有特別的群組爆發，期望疫情至9月中會較受控。他稱來歷不明個案比例正下跌，但19日仍有8宗無源頭個案，也有可能造成爆發。

確診個案數目創近月來的新低，許樹昌受訪時認為，走勢有下跌，但最重要是源頭不明個案的比例有下跌，若仍維持佔約30至40%「就大件事」。

生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上也提醒，雖然確診數字有下跌，但每日仍發現源頭未明個案，有部分人並非在職人士，意味社區仍有隱性傳播及帶病毒者。