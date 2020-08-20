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瑞德西韋+貝塔干擾素 美國治新冠肺炎新研究

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合19日電

新冠肺炎治療研究將邁入新階段，聯邦研究團隊擬在治療新冠肺炎實驗性藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)中，加入一種專門攻擊病毒和抑制發炎的貝塔干擾素(β interferon)，試圖強化瑞德西韋的功效，並實際測試患者能否加速恢復。

由國家衛生研究院(National Institutes of Health)贊助的臨床實驗研究指出，雖然由吉利德科學產製的瑞德西韋無法降低死亡率，但能將恢復時間縮短至少四天；而貝塔干擾素早已是一種廣泛應用的消炎藥，經常被用來治療硬化症。

美國聯邦政府將加快瑞德西韋臨床實驗計畫(ACCT)的速度，使用瑞德西韋搭配不同的藥物後，比較兩者之間的成效速度，表現較佳的藥物即可進入下一階段的臨床實驗。

這項實驗已進入第三階段，將有1000名患者接受測試，分別使用瑞德西韋搭配他種藥物，和瑞德西韋搭配干擾素進行比較。

舊金山加大(University of California, San Francisco)傳染病醫學專家陳子平(Peter Chin-Hong)的研究團隊，提供加入第三階段試驗的藥物選項；他們提供的第一項實驗藥物為口服藥物EIDD-2801，和瑞德西韋一樣屬於抗病毒藥物。

瑞德西韋的第一階段臨床試驗始於今年2月21日，當時僅以瑞德西韋和安慰劑進行比較；該實驗在4月19日測得超過1000名以上的患者後截止，由國家過敏和傳染病研究院(NIAID)在同月27日公布初步結果。

第二階段臨床試驗則於5月8日開始，將瑞德西韋搭配安慰劑，與瑞德西韋搭配抑制發炎的抗風濕性藥物Baricitinib，兩者進行比較；研究人員使用Baricitinib的主要目的，是避免患者的免疫系統出現「防禦過當」的反應，產生細胞激素風暴(Cytokine Storm)的症狀而不慎喪命。

目前欲參加第三階段臨床試驗的患者可在本月開始報名，舊金山加大和舊金山綜合醫院(San Francisco General)表示，已有九名患者登記參加。

新冠肺炎 COVID-19

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