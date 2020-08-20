佛州新冠肺炎死亡人數逾萬 全美第5多

佛羅里達州新冠肺炎死亡人數在19日超過1萬人，成為全美死亡第五多的州；儘管疫情嚴重，佛州仍要求從本月開始，學校必須重啟一周上課五天，佛州教師已提訴控告共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)和教育廳長柯克倫(Richard Corcoran)。

佛州疫情嚴重至今累積超過58萬例確診，19日新增4115人，但州府仍堅持本月必須開學，讓教師工會與州政府律師在聽證會上針鋒相對。

佛羅里達教育協會(Florida Education Association)認為，在疫情受控之前開學太過危險，因此按鈴控告州長德桑提斯、教育廳長柯克倫和教育廳等單位。

教師工會希望法院發出強制令，阻擋州政府要求學校本月開學，一周上課五天的命令。

但少數的好消息是，佛州因染疫住院人數減少；7月底達到9500例的高峰後，目前還有5351位患者住院治療。州長德桑提斯說：「這是非常正面的趨勢。」

約翰霍普金斯大學統計，目前全美確診超過552萬例，死亡近17萬3000人；近4天全美新增確診維持在5萬例以下，但仍持續上升；17日新增3萬5112例後，18日暴增至約4萬4000例，但略低於7月和8月的最高峰。

隨著確診持續攀升，全美許多大學也決定改為線上課程。印第安納州南灣市(South Bend)名校聖母大學，目前就將實體課程改為線上課程，至少維持兩周。420位學生接受檢測，發現82人確診為該校單日最高，隔日也有73人染病，已累計至222人。經過追查，確診可能與8月上旬兩場校外派對有關。

印第安納、路易斯安納、奧克拉荷馬、田納西、喬治亞和密西西比等州的公立大學，也紛紛因多名學生確診必須隔離，而改為網路教學。密州衛生廳的多伯斯(Thomas Dobbs)表示，目前州內有1970名學生和328名教職員正接受隔離。