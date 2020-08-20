大陸新冠肺炎 本土確診連4天掛零
據官方通報，中國19日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例7例，均為境外移入病例；本土病例已連續第4天掛零未新增。
中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，8月19日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例7例，均為境外移入病例，分別為江西3例，天津1例，上海1例，山東1例，四川1例。新增死亡與疑似病例都為零。
當日新增治癒出院病例60例，解除醫學觀察的密切接觸者1430人。
境外移入現有確診病例198例，現有疑似病例2例。累計確診病例2346例，累計治癒出院病例2148例，尚無死亡病例。
截至8月19日，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例516例，累計治癒出院病例7萬9745例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4895例，現有疑似病例2例。
累計追蹤到密切接觸者80萬8715人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6369人。
無症狀感染者19日新增22例，其中境外移入21例。當日解除醫學觀察15例，尚在醫學觀察的無症狀感染者352例。
此外，香港特別行政區累計確診4586例，其中出院3779例，死亡72例；澳門特別行政區累計確診46例，皆已治癒出院。
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